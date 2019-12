Raúl Peñaranda sobre su campeonato con Alianza: “Lo festejo con muchas ganas, porque lo he sufrido mucho”

El delantero cafetero habló sobre su primer título de su carrera.

Raúl Peñaranda tuvo su primer torneo con Alianza y le fue muy bien porque logró salir campeón. El delantero cafetero fue clave para la conquista del título 14 de la institución paquiderma.

“Lo festejo con muchas ganas, porque lo he sufrido mucho. Pero ahora se me da esta bendición que tanto soñé. Yo, desde el primer momento que me dijeron de venir acá sabía dónde venía, sabía todas las cosas de Alianza, porque lo seguía, desde que estaba en Panamá”, dijo el atacante al Grupo Dutriz.

Sobre su futuro con Alianza, Peñaranda también comentó: “Tengo contrato hasta junio, pero todo lo dejo en manos de Dios. Estoy agradecido, porque gané el título con Alianza. Estoy agradecido con el equipo y vamos a ver qué pasa en los próximos días”.