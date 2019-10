Raúl Peñaranda: “Le apuntó a mejores cosas”

El jugador cafetero repasó su momento con Alianza.

Raúl Peñaranda acumula cinco goles en lo que va del Apertura 2019. El delantero llegó al país para jugar con Alianza FC. Pese a ser pedido expresamente por el técnico Wilson Gutiérrez, no ha tenido la partición que quisiera dentro del equipo, pero cuando se le necesita aparece para aportar goles.

El jugador platicó con el medio Cancha, y dijo: "La verdad es que le apuntó a mejores cosas, la verdad esperemos que las cosas sigan mejorando, que se sigan dando. No he jugado todas las fechas, primero por mi expulsión y después porque el profe ha rotado la nómina y no he tenido la oportunidad de jugar todas las jornadas, pero esperemos seguir sumando en el próximo partido”.

Sobre su primera experiencia en el fútbol salvadoreño, dijo: “En poco tiempo que he estado acá, he visto que son torneos bastante competitivos. Hemos ido a jugar a algunas canchas donde no nos han sorprendido los equipos, pero sí nos han mostrado una cara de nosotros que por ahí, de pronto, no estábamos acostumbrados y hemos perdido”.