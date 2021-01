Raúl Navas: "Jugar contra la Real Sociedad siempre me hace ilusión, fue mi casa"

El defensa de Osasuna regresa a San Sebastián para un duelo muy especial ante sus ex y en el que Osasuna se juega mucho.

No es un derbi, pero no cabe duda de que es un partido especial. La proximidad genera ese ambiente especial que tienen los partidos entre vecinos. Seguramente en Pamplona desearían que llegara en otro momento porque, aunque la temporada no es insalvable, la tendencia de los rojillos es preocupante.

Para Raúl Navas, también es un rival especial. En Donosti pasó cuatro temporadas (de la 15/16 a las 18/19) en las que apuntaló la defensa realista. "Es un partido que siempre me hace ilusión. Es un campo que considero mi casa y en el que guardo unos recuerdos imborrables. Todavía tengo muchos amigos ahí, gente con la que he disfrutado y sigo disfrutando", asegura.

Los de Joseba Arrasate no están teniendo la regularidad, ni la consistencia en el juego que encontró en la temporada pasada. El equipo no da con la solución a una dinámica que posiblemente necesite de veteranía y sangre fría.

Es curioso que el conjunto rojillo, en posiciones de descenso y siendo uno de los equipos fáciles de marcar de La Liga, no esté probando más soluciones en su zaga. En ella vemos a David García titular indiscutible, que solo ha dejado de jugar un partido (no convocado ante el por protocolo anti COVID), junto al que alternan Unai García y Aridane (que ha sufrido una lesión de ligamentos). El que no aparece en la foto más que de forma testimonial en dos partidos (uno de ellos ante el Barcelona), es Raúl Navas.

“La Real es un conjunto muy difícil de batir. Ningún equipo está ahí arriba en la tabla sin hacer un gran trabajo. Tienen piezas muy importantes como Oyarzabal, Silva, Portu, Merino, Willian José… En definitiva nos vamos a encontrar a un gran rival. Les gusta sacar el balón jugado desde atrás y si presionamos bien creo que podremos hacerles daño. Va a ser un partido muy complicado", añade sobre su ex.

Un jugador veterano que destaca por su salida de balón, su fortaleza en el juego aéreo y su inteligencia táctica. Su ausencia empieza a llamar la curiosidad de equipos necesitados de su buen hacer. Por otro lado, la buena noticia está en la incorporación de jugadores experimentados como Brasanac, que tras su inicio de temporada lesionado dará consistencia al conjunto osasunista.