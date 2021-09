Raúl Jiménez no pudo marcar ante Brentford y ante la frustración, ¡se quitó el casco protector!

El delantero mexicano desobedeció las indicaciones del cuerpo médico y jugó los últimos minutos del partido sin ninguna protección en la cabeza.

La situación del Wolves es desesperante. El equipo hace un buen juego, pero eso no se ha visto reflejado en la Premier League: suman cuatro derrotas en cinco partidos y actualmente se encuentran hundidos en el fondo de la tabla de posiciones.

Raúl Jiménez hizo todo lo posible para cortar esta mala racha y estuvo cerca de marcar de cabeza a los 87 minutos. Sin embargo, el remate se marchó desviado y la frustración se apoderó del mexicano, quien reaccionó quitándose el casco protector.

El delantero jugó los últimos minutos sin ninguna protección en su cabeza, desobedeciendo de esta manera las indicaciones del cuerpo médico en todo lo que ha sido el proceso de recuperación tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado.

No obstante, Jiménez no tuvo éxito en su deseo de poner fin a su sequía goleadora y evitar la derrota del Wolves. El 9 no ha podido estrenarse con las redes en lo que va de temporada, algo que claramente ha afectado la situación del equipo en la Premier League.