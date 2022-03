Raúl Jiménez no descarta jugar en un futuro en la MLS

Raúl Alonso Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos que cumplieron con éxito su sueño de jugar en el balompié europeo. Sin embargo, hoy en día el delantero de los Wolves de la Premier League ya piensa en su posible retiro y no descarta regresar al continente americano para finalizar con su gran carrera.

El Lobo de Tepejí reportó con la Selección mexicana para el cierre de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Durante la serie de entrevistas para los medios, el ariete del Wolverhampton fue cuestionado sobre dónde se ve jugando a futuro y confesó que existe la posibilidad de unirse a algún equipo de la Major League Soccer (MLS).

"A ver, siempre es una posibilidad (ir a la MLS), nunca me cierro las puertas de ningún lugar. Así como regresaría a México, podría también ir a Estados Unidos. En alguna ocasión me pude haber ido a China. Si se diera otra vez la oportunidad, no sé, tal vez ahora sí lo haría", sentenció el exjugador del América para W Deportes.

En los últimos meses, Raúl ha vivido un momento intermitente con los Wolves. Ante el fichaje de Héctor Herrera con el Houston Dynamo, se abre aún más la posibilidad de que esa generación decida retirarse en el futbol estadounidense ante los múltiples beneficios que les representa vivir en dicho país, así como el golpe mercadológico que significa el traspaso de jugadores mexicanos top a la MLS.