Raúl Jiménez, el mejor de noviembre en la Premier League

Raúl Alonso Jiménez es uno de los mejores mexicanos en el extranjero. El delantero del Wolverhampton incrementó su nivel esta campaña y es una de las piezas más importantes del equipo para la actual campaña. Sus buenas actuaciones ahora lo recompensan con un premio digno de una estrella.

La Asociación Profesional de Futbolistas dictaminó que Jiménez fue el mejor jugador de noviembre en la Premier League . El ariete consiguió cinco goles en el mes estipulado y sus anotaciones fueron fundamentales para que su equipo no perdiera en cada uno de esos encuentros. Los Wolves lograron tres victorias y dos empates gracias a los tantos de Raúl.

Tres de sus anotaciones fueron en la Premier League. Jiménez descontó en contra del para el empate de su equipo y marcó en la victoria de su escuadra sobre y Bournemouth . En Europa League , el mexicano perforó las redes del Slovan Bratislava y del Braga, este último con asistencia de Jonny Otto.

Esta temporada, Diogo Jota ha sido su mejor compañero con cuatro pases de gol a inicios del año. En este mes, Adama Traoré fue su aliado favorito con dos asistencias.

Huge congratulations to @Raul_Jimenez9 who has been named as the @PFA 's Premier League Player of the Month for November!



🇲🇽🏆 pic.twitter.com/iuPViGDL6Y