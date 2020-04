Raúl Jiménez: "Me hubiera gustado hacer más en el Atlético"

El delantero mexicano está rindiendo a un gran nivel en el Wolverhampton después de un paso con pocas oportunidades por España.

Raúl Jiménez se ha convertido en las dos últimas temporadas en uno de los mejores delanteros de la Premier League de la mano del Wolverhampton y ha reconocido que una de las espinas que le queda en su carrera es no haber podido brillar con el en la temporada 2014-15.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

“No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid, sólo fue un año. Me di cuenta de que el fútbol era más rápido, me costó trabajo pero por todo lo que he pasado sirvió, y ahora estoy donde estoy por no haberme rendido", comentó en una entrevista en las redes sociales con el luchador Cinta de Oro.

Más equipos

"Sí me hubiera gustado ser más importante en el Atlético de Madrid o en el , pero ahora soy el jugador importante que mis compañeros, el club y la gente necesita, y lo que he hecho, está dando frutos”, añadió sobre su paso