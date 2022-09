Raúl Jiménez: "Me gustaría regresar al América"

Jiménez mostró su intención de volver en un futuro con el equipo de Fernando Ortíz.

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de Inglaterra y la Selección mexicana, no descartó volver en un futuro a casa, que lo catapultó a cumplir el sueño europeo, primero con el Atlético de Madrid.

"Me gustaría, siempre es una posibilidad, lo he dicho desde que salí ‘si algún día me toca regresar, yo encantado’, es una de las posibilidades, si se da qué bueno, adelante, a hacerlo de la mejor manera", dijo en un podcast de TUDN.

El 'Lobo mexicano' confesó: Que las cosas fluyan, si sigo jugando acá, ojalá que muchos años, y luego quiero llegar allá con 37 años van a decir ‘no, espérame’ ya no es lo mismo, pero uno nunca sabe lo que va a pasar y que las cosas vayan fluyendo. Si es algo que me gustaría la verdad, pero iremos viendo".

Jiménez no cierra las puertas a cambiar de club una vez que termine su contrato con el club de la Premier League: "Sí, por qué no… me queda este año y otro más de contrato, uno nunca sabe lo que pueda pasar y tampoco hay que cerrarle las puertas a nadie, habrá que ver lo que sea mejor para uno y a partir de ahí tomar decisiones, pero me siento contento, con muchas ganas de seguir aquí".

Jiménez es uno de los que tienen su boleto asegurado al Mundial de Qatar 2022, donde quedan dos lugares disponibles que se disputan Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez.

El nacido en Tepeji del Río ha disputado 150 partidos con los Wolves, donde ha marcado 55 goles y entregado 23 asistencias en 11 mil 851 minutos de participación.