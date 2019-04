Raúl Jiménez le respondió a Deeney: "Cuando anotas, puedes festejar como quieras"

El jugador de Watford se había burlado de su festejo con la máscara de luchador en la FA Cup.

Si bien la victoria en Vicarage road no cambia la eliminación en la , lo cierto es que el 2-1 es considerado como una pequeña revancha para los . Y también para Raúl Jiménez, quien se lució con otro golazo y además le respondió a Troy Deeney, quien lo había atacado por su particular festejo con la máscara de luchador.

"Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque es un perdedor. Nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiese perdido la cabeza. No puedes hacer eso si no sabes que tienes la victoria segura", había comentado Deeney tras el partido en Wembley.

Hoy la historia fue completamente distinta y los de Nuno se quedaron con la victoria. Y el mexicano no dejó pasar la oportunidad para contestarle al futbolista de los Hornets. "Cuando anotas, puedes festejar como quieras. No sabes si vas a ganar o perder. Es una tradición mexicana y estoy feliz con ello", dijo Jiménez.