Raúl Jiménez fue premiado por la Asociación de Escritores

Raúl Jiménez continúa sumando reconocimientos tras su extraordinaria temporada con los Wolves. Y es que luego de ser incluido entre los mejores refuerzos de la temporada en la Premier League, el delantero mexicano ahora fue premiado por la Asociación de Escritores de Futbol como el 'Mejor Jugador del Año' dentro la región de Midlands.

"Gracias a todos los miembros de la Asociación de Escritores de Futbol de la región de Midlands que votaron por mí como mejor jugador de la temporada 2018/2019", escribió Jiménez a través de su cuenta de Twitter, quien además estuvo presente en la entrega del trofeo al MVP al que se hizo acreedor.

El delantero mexicano es la sensación de los en lo que va de temporada, siendo el goleador del equipo con 16 anotaciones entre todas las competiciones. Todo esto llevó al club a realizar un enorme esfuerzo económico y pagar la cláusula de rescisión por unos 35 millones de euros al Benfica.

Thank you to all midlands @theofficialfwa members who have voted me their player of the season 2018/19. #footballwritersassociation pic.twitter.com/MLDrWkPPQy