Raúl Jiménez, el goleador de la Premier junto con Sterling

Raúl Jiménez es el líder del ataque para los y va en camino a ser un referente del equipo esta campaña. El atacante mexicano consiguió marcar ante el , pero fuera de la Premier League, es el segundo jugador del campeonato con más goles en todas las competencias.

El goleador del Wolverhampton consiguió su anotación 17 este 10 de noviembre en la Premier League, pero en el año marcha con 13 tantos a su cuenta. Solamente hay un jugador de la liga que cuenta con un mejor récord: Raheem Sterling, del .

El inglés marcha con 14 goles esta temporada; siete en , cinco en la liga local, uno en el Community Shield y uno más en la EFL Cup. Esto deja un promedio de una anotación cada 103 minutos disputados.

Por su parte, Jiménez cuenta con 13 dianas a su favor en todas las competiciones. El delantero del Tricolor anotó su cuarto gol esta temporada y en tiene un total de 10 tantos, seis de ellos en la clasificación al torneo.

Su evolución es notoria y está en camino a ser el mejor goleador de los Wolves en la Premier League. Ahora, deberá seguir con su buen nivel para trascender a nivel internacional con el Wolverhampton.

