Raúl Jiménez: “Contemplé la opción de ir al América”

El delantero mexicano mencionó que la transferencia no se concretó porque el Benfica no lo dejó salir.

A pesar de que acaba de firmar una temporada espectacular con el Wolverhampton, el paso de Raúl Jiménez por el futbol europeo no siempre fue el óptimo, a tal grado que el propio jugador llegó a considerar volver a la .

“Estando en , hace un año por ahí, estaba contemplando la oportunidad de ir a préstamo, si se daba la oportunidad a , a América”, reveló el delantero a ESPN.

Jiménez aceptó que analizó la opción porque no estaba jugando con el Benfica y ya estaba muy cerca el inicio de la Copa del Mundo de 2018.

👉 Los dos son orgullo 🇲🇽

👉 Vienen de los equipos más "grandes" del país

👉 La rompieron en su temporada de debut en la @premierleague

👉 Lo más importante: ambos pueden ser titulares en @miseleccionmx sin problemas



No compares a Raúl Jiménez y a Chicharito, ¡solo disfrútalos! pic.twitter.com/zZr07Y7BUJ — Goal México (@goalmex) 28 de abril de 2019

“En ese momento lo llegué a pensar, porque venía el Mundial, quería tener minutos de juego y ahí también pasó por mi mente, pero creo que las cosas se dieron como se tenían que dar”, señaló.

Sin embargo, el seleccionado mexicano mencionó que finalmente no se concretó el movimiento, debido a que el equipo portugués no lo dejó que saliera.

“Hubo contacto, de su parte (América) estaba todo puesto, yo creo que también me hubiera gustado, pero bueno al final no se llegó a un acuerdo porque Benfica dijo que no salía”, sentenció.