Raúl Jiménez confirma lo dicho por Goal: “Hubo acercamientos con Manchester United”

El delantero mexicano reconoció que estuvo en la agenda de los Red Devils durante el mercado de pases.

Raúl Jiménez confirmó lo que Goal adelantó hace poco menos de un año: el interés del Manchester United. El delantero reconoció que estuvo en la mira de varios clubes en el mercado de pases, siendo los Red Devils uno de los pretendientes con los que hubo contactos.

"Un día me despertaba y me quería la , otro el y lo que sé es que sí hubo acercamientos. Pero nunca se llegó a un acuerdo, nada cerca, pero estoy muy bien en los ". comentó el lobo mexicano en declaraciones concedidas a TUDN.

☝️ Según supo Goal, United y City preguntaron por la situación de Jiménez 🇲🇽💪



Los Red Devils porque no tienen un 9️⃣ desde Lukaku, y los Sky Blues debido a que no es seguro que el Kun se quede



¿Podría hacerlo igual que en Wolves o le pasaría lo mismo que en el Atlético? pic.twitter.com/y4QNCwrnWA — Goal (@goalmex) January 3, 2020

Sin embargo, el oriundo de Tepeji del Río considera que haberse quedado en el Wolves no fue una mala decisión, ni mucho menos. Una prueba de ello es el alto rendimiento que ha mostrado en este arranque de temporada, registrando cuatro goles en lo que va de Premier.

"Pues la verdad no, estoy muy contento en Wolverhampton. No es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien. Saben que no me conformo, siempre busco más", comentó Jiménez, quien está disputando su tercera campaña bajo las órdenes de Nuno.

Actualmente Raúl solo piensa en continuar con su crecimiento en y seguir haciendo historia en el Wolves. No obstante, el canterano del América no le cierra la puerta a un eventual traspaso en un futuro no muy lejano, ya que está en el radar de los grandes.

"No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento tendrá que querer lo mejor para mí, tanto el Wolves como el equipo al que llegara. Pero estoy muy contento en el Wolves, siendo muy importante", concluyó Jiménez, quien espera mantener sus grandes registros.