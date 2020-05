Raúl Cáceres amenaza con salir de Real de Minas: "En un ambiente hostil no trabajo"

El entrenador admitió tener diferencias con el presidente del club, Gerardo Martínez, en medio de la crisis económica generada por el coronavirus.

Real de Minas es uno de los clubes más afectados por la pandemia de coronavirus y la decisión de la Liga Nacional de dar por finalizado el Torneo Clausura 2020. El club está inmerso en una crisis económica y el entrenador Rául Cáceres amenaza con dejar su cargo por diferencias con el presidente de la institución, Gerardo Martínez.

"Yo tengo seis meses más de contrato, pero hay una clausula y un acuerdo con Gerardo (Martínez) y para que yo pueda continuar ahí, debería de limar las asperezas que existe entre el presidente y su servidor. Yo en un ambiente hostil con la directiva no trabajo, mejor me quedo en la casa", declaró el técnico en diálogo con el programa Sin Anestesia.

Y agregó: "He tomado la decisión de un basta, yo estoy tranquilo, ya cumplí, ya pagué el derecho bravo y difícil. Ya ahora estoy en otra situación y pensando otras cosas, quiero un ambiente diferente, digno. Aquí se trabaja en una situación caótica, difícil".

Por último, Cáceres envío un mensaje a los directivos de la Liga: "En esta experiencia que he tenido acá ha quedado evidenciado que la Liga Nacional no se hace responsable de los equipos y debería. Nosotros hemos estado reclamando que se ejecute esa fianza a favor de los jugadores y cuerpo técnico y ellos dijeron que no la iban hacer porque eso era por si el equipo le quedaba debiendo a la liga".