Ramos sobre Messi:" Sin él, hubiéramos ganado más títulos"

Ramos afirma en su documental que sin Messi, el Madrid hubiera ganado más títulos y que llegaron a enfrentarse al mejor Barça de la historia

Eternos rivales en Real Madrid y Barcelona, Ramos y Messi llevan años en las principales competiciones. Lo cual no significa que, cuando al central se le pregunta por la figura del delantero y lo que ha supuesto coincidir en el tiempo con él, no responda con tanta contundencia como honestidad. A punto de estrenarse 'La Leyenda de Sergio Ramos' se ha revelado lo que opina el defensa andaluz de Leo Messi.

"A Messi lo hemos sufrido durante esta época que, quizás, si no lo hubiese tenido el Barcelona y no lo hubiésemos tenido delante, creo que habríamos ganado más títulos"- afirma el zaguero madridista, quien, a renglón seguido, añade que "hubo una época" en la que el Real Madrid llegó a medirse "al mejor Barcelona de la historia". "Nosotros teníamos a un gran entrenador como es Mourinho, pero nos costaba enfrentarlos. No ganamos mucho y también porque hubo una tensión generada por ellos o por nosotros".

El de Camas ha asegurado que fueron momentos complicados, pero que consiguieron resolver la situación por un principal motivo: la selección española. "Creo que ahí cometimos errores todos y menos mal que nos tomó en una edad más madura. Lo solucionamos y luchamos por una Selección única", ha apuntado.

En cuanto a su rendimiento, a su compromiso, Sergio Ramos ha señalado que si hay algo que siempre tiene en la cabeza es dar el máximo: "Puedes jugar bien o mal, pero intento dar todo lo que tengo, independientemente de lo que pase. Cuando lo haces hay pocas cosas que reprochar".