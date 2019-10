Ramos: "Ir a los Juegos Olímpicos es una idea muy bonita"

Tras el encuentro ante Noruega, Sergio Ramos pasó por los micrófonos de TVE y habló tanto del choque como de la posibilidad de ir a los JJOO

El encuentro ante Noruega, en el que se quedó sin los 3 puntos 'in extremis' después de un penalti cometido por Kepa y que invalidó el tempranero gol en la segunda parte de Saúl.

Tras el encuentro, Sergio Ramos, que batió el récord de internacionalidades con la selección española con 168 partidos, superando a Iker Casillas, pasó por los micrófonos de TVE y habló de ello y de la idea de ir a los .

"Creo que es pronto para hablar de los Juegos, sería precipitarme. A cualquier jugador que tiene esa oportunidad, nadie diría que no, Ahora estoy en mi club y en mis elección, queda mucho y se verá qué pasa, pero es una idea muy bonita", comentaba el camero, que desde que saltó la noticia, era la primera vez que hablaba públicamente sobre el tema.

Sobre el récord de internacionalidades, el defensa del fue sincero. "Siempre lo personal es secundario, lo hubiera cambiado por la victoria. Llegar a 168 es una recompensa y un mérito, es un orgullo tremendo, me emociono cada vez que me pingo esta camiseta. Eso no cambia y espero hacerlo muchos años más", expresaba el central.

Acerca del encuentro, en el que Noruega empujó en la segunda parte después del gol de Saúl, Ramos fue claro.

"Ha sido una auténtica pena, es complicado jugar con una selección que si perdía casi estaba fuera. Han sabido aprovechar los últimos minutos con gente grande en una jugada puntual. Era importante clasificarnos ya para estar más tranquilos", analizaba.

FABIÁN, CON LA MIEL EN LOS LABIOS

Tras el encuentro, otro de los jugadores que también salió a hablar, en este caso en los micrófonos de Teledeporte fue Fabián Ruiz. El centrocampista del tuvo dos lanzamientos para ampliar la ventaja.

Sin embargo, el palo en ambas ocasiones repelieron los intentos del andaluz, que habló de lo sucedido en el encuentro. "Sabíamos que era un partido muy difícil, hemos hecho un gran trabajo, merecíamos ganarlo, hemos tenido ocasiones, pero al final no lo hemos podido hacer. Queda el martes otro partido difícil para lograr la clasificación".

Sobre la clasificación y el primer intento frustrado en Oslo, Ruiz fue claro. "Llevamos toda la semana trabajando el partido, no les valía la derrota y sabíamos que se iban a volcar", analizaba el centrocampista, uno de los destacados en el encuentro.

Además, Ruiz, que tuvo fiebre en los días previos al encuentro, habló de cómo se encontró. "Tuve fiebre, pero me he encontrado bien. ha sido mala suerte lo de los palos, pero me quedo con el trabajo del equipo", concluía.

SAÚL, EL GOLEADOR SIN TRIUNFO

Por otro lado, el goleador del encuentro, Saúl Ñíguez, también compareció para TVE tras el partido para dar sus impresiones después del empate agónico ante los nórdicos.

"Es una pena que hayamos concedido ese penalti. Este partido nos tiene que servir para mejorar muchas cosas. Hemos hecho cosas buenas, pero hay que mejorar. En la primera parte ha faltado ritmo y estar mejor colocado. En la segunda en los primeros 20 minutos hemos estado mejor, luego han sacado tres delanteros, balones directos al área, nos hemos separado. Ha llegado un balón que he perdido yo en la salida, nos ganan y hacemos el penalti", comentó.

Acerca de los automatismos que van adquiriendo los jugadores, el centrocampista del Atlético fue honesto. "Al final entrenamos todos los días para encontrar automatismos y todos estamos capacitados. Para el míster es una gozada tener tan buenos jugadores".

"Para mí siempre es importante marcar, me pone muy contento ahber marcadom, pero es unapena porque no ha servido para ganar", concluyó.

ALBIOL Y CAZORLA, SINCEROS

En un día histórico para Sergio Ramos, su pareja de baile fue un ex-compañero, como es el caso de Raúl Albiol. El central del considera que "es una pena" que el encuentro finalice de la manera en la que ha terminado.

"Es una pena, hemos tenido cerca la victoria, pero ha venido el penalti. Hemos sabido sufrir, no era fácil, ellos llevan mucho sin perder en casa. Se dedican a colgar balones y a segundas jugadas. No nos hemos encontrado cómodos, pero hemos estado cerca de ganar", comentó el central, que tuvo una sensación agridulce.

"Mi partido se queda en nada porque queríamos ganar. Feliz de volver a la selección y disfrutar. Hay que felicitar también a los compañeros por el trabajo. No me quedo contento del todo por no ganar", seguía.

"Volver es un premio al trabajo, el míster no se casa con nadie y llama a los que mejor están. Estoy muy feliz de poder jugar. El equipo ha hecho buen trabajo", aseguraba sobre la vuelta a la selección.

Además de Albiol, su compañero de equipo, Santi Cazorla, habló para los medios nada más finalizar el encuentro. Mostró, al igual que Albiol, su felicidad por volver a la selección pero la misma sensación agridulce por no ganar.

"Ha sido casi el último minuto es una sensación un poco amarga, pero hay que seguir y preparar el partido de la mejor forma posible", expresaba el centrocampista, que entró en la segunda parte. Habló sobre lo que le pidió Robert Moreno al saltar al campo.

"El míster nos ha pedido filtrar pases, hemos tenido alguna ocasión para marcar el partido, pero ellos han conseguido empatar con mucho balón directo".

Sobre el récord de Sergio Ramos, Cazorla se deshizo en elogios. "De Sergio poco se puede decir, es un privilegio estar a su lado, está haciendo historia y ojalá pueda batir muchos récords", finalizó.