Rakitic conversó con los ultras y escuchó sus quejas en su casa

El mediocampista se fue a Sevilla un día después de Anfield y unos miembros de los Boixos Nois fueron a su domicilio a reprochárselo.

El día después de la eliminación del Barcelona en Anfield se movió por redes sociales una fotografía de Rakitic en la Feria de . No gustó a muchos aficionados, las críticas no tardaron en llegar por el mismo canal. La explicación oficial, verbalizada por Valverde en rueda de prensa, era que el jugador había ido a ver a la familia a la ciudad hispalense en sus días libres. Esa no fue, sin embargo, la única excusa que se dio.

Según publica el diario 'As', un grupo de Boixos Nois se plantó en la casa de Rakitic para recriminarle su actitud. Era, concretamente, el grupo de los Cachorros. El croata les atendió en la puerta de su domicilio y estuvo hablando con ellos y contándoles su punto de vista, durante unos minutos.

La explicación fue similar a la dada por Valverde, les contó que estuvo en Sevilla por motivos familiares -su mujer es de allí- y que en ningún caso su intención era faltarle el respeto a la institución o a la afición. También les contó que su intención era que no se hiciese pública su visita y que pidió a quienes habían publicado las fotos que las borrasen.

Los ultras, por su parte, le reprocharon su actitud y le pidieron más compromiso para lo que queda de temporada. Al solo le quedan por disputar dos partidos de Liga, competición que ya tienen ganada y la final de Copa del Rey contra el , que es el partido clave para poder terminar el curso con un buen sabor de boca. A pesar del título en el campeonato de la regularidad, la derrota de Anfield ha hecho zozobrar la calma que hasta el momento reinaba en el club.