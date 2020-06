Rakitic: "Tengo contrato hasta 2021, estaré en el Barcelona más tiempo"

El croata ha cambiado la línea de su discurso y ahora deja ver que se quedará en el club, como mínimo, una temporada más hasta cumplir su contrato.

Ivan Rakitic parecía estar más fuera que dentro del pero el croata ha cambiado su discurso y ha vuelto a asegurar que en su cabeza sólo se plantea seguir la próxima temporada y agotar su contrato con el club blaugrana.

"Hace diez o 15 días hablé con el club y la conclusión es que no tengo nada que hablar porque tengo contrato hasta verano de 2021 con el Barcelona y es la entidad en la que quiero estar y jugar. Además, mi mujer y mis hijas están bien en la ciudad. No hay ninguna razón para pensar en otras cosas. Estoy entrenando bien y estoy seguro de que Rakitic estará en el Barcelona más tiempo", dijo el croata a Tportal.

No obstante, el centrocampista sí admitió que ha sido un año complicado: "No es bonito cuando no juegas, sobre todo cuando no entiendes por qué y no te explican los motivos. Pero respeto las decisiones del entrenador. Estoy en deporte de equipo, no individual".

En los últimos meses, Rakitic ha venido hablando a menudo de su futuro y lanzando guiños a su vuelta a Sevilla, que como ya explicó Goal, será muy complicada de cara al próximo verano pero podría ser más factible en 2021 cuando sea agente libre.