Rakitic: "Quiero disfrutar aquí pero no sé qué va a pasar"

El croata muestra su voluntad de seguir en el Barcelona pero asume que quizá deba salir en invierno.

Ivan Rakitic atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Wanda Metropolitano tras la victoria del por 0 a 1 gracias a un gol en el tramo final de Leo Messi. El croata se refirió a su futuro tras pasar de ser fundamental la temporada pasada a testimonial en la presente.

El croata comentó que "me gusta el fútbol, quiero disfrutar, estar en el campo y ayudar, si no puede ser uno se siente mal, quiero darle la vuelta a la situación, he vuelto a disfrutar de los entrenamientos, de estar con mis compañeros y después no sé qué va a pasar pero no hay mejor sitio que el Barcelona, daré lo mejor de mí y si puede ser aquí, mejor".