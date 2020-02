Rafael Puente: “El día que sienta presión, me dedico al periodismo”

El entrenador del Atlas lanzó un duro comentario relacionado con la tensión en los banquillos.

Para Rafael Puente del Río, ejercer carrera en los medios de comunicación sería adecuado en caso de palpitar la presión como director técnico, esto de cara a la visita ante el América en el Estadio Azteca.

El entrenador del dedicó parte de su vida como analista en dos de las cadenas televisivas más importantes de , una instancia que atribuyó de conformismo.

“La presión como tal no la siento. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a lo que ustedes se dedican”, dijo el timonel en conferencia de prensa en Guadalajara.

Más equipos

Y continuó: “Es algo que conozco, que respeto mucho, pero no me dejarán mentir que te provee una zona de confort con mínimo riesgo porque no hay riesgo en lo que hacen”.

Aún cuando no ha cumplido un mes en el cargo, Rafael fue víctima de una lluvia de comentarios por parte del gremio periodístico en México.

"El día que me sienta presionado tal vez doy un paso al costado y me dedico a eso, donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría problema. Yo estoy aquí porque lo disfruto, la presión en tu servidor la realidad es que no existe", señaló.

El ex timonel de Lobos Buap y cuenta con una derrota como timonel de los Rojinegros y se reencontrará con el entrenador que le dio los únicos diez minutos de su carrera como futbolista profesional.

“Siempre le he admirado, no digo que sea mi amigo, pero sí es una persona que comparto su idea de juego. Privilegia la idea de juego, me identifico y en el torneo anterior confirmó su enorme calidad como entrenador”, concluyó.