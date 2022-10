OFICIAL: Rafa Puente Jr es nuevo director técnico de los Pumas

Puente Jr dirigirá su cuarto club en Primera División tras su paso como auxiliar de Juárez.

Hay humo blanco en el Pedregal. Los Pumas presentaron a Rafael Puente del Río como su nuevo director técnico para el próximo Clausura 2023, con la obligación de llevar al conjunto universitario al protagonismo que han carecido.

Puente Jr dirigirá a su cuarto club en el máximo circuito después de su paso por los Rojinegros del Atlas donde antes había estado al frente de los Lobos BUAP y los Gallos Blancos del Querétaro, entidad donde potenció a jugadores como Luis Romo y Marcel Ruíz.

El proyecto de Rafael Puente convenció al patronato después de no llegar a un acuerdo en el tema cuerpo técnico con Jaime Lozano, tema económico con Ricardo Ferretti y el rechazo de Diego Martín Cocca, bicampeón con el Atlas.

Puente Jr firmó por un torneo con los Pumas y contempla a Dani Alves para el próximo torneo: "Pumas porque así su historia lo demanda debe ser siempre protagonista, hice un profundo análisis y estoy convencido de que en conjunto de la cantera que existe la materia prima para construir un equipo protagonista", dijo Rafa en su presentación.

"Dani Alves de momento está considerado y ya se presentara a trabajar con sus compañeros. Este club tiene una envergadura especial, volver a casa se siente muy bien, la nostalgia me invade. Me siento en deuda con esta organización, como jugador no pude devolverle lo que me dio y hoy espero hacerlo", agregó.