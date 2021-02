Rafa Mir, de deseo a amenaza para el Real Madrid

Los blancos pusieron mucho empeño en ficharle en 2018, pero el Valencia rechazó cuatro ofertas y aceptó la primera del Wolves. Ahora golea en Huesca.

Rafa Mir ha sido el último ejemplo del incómodo trato que ha teñido cada negociación Real Madrid-Valencia, con el no fichaje de David Villa quizá como el caso más significativo. El delantero murciano, de 23 años, debió acabar en 2018 en el Bernabéu, o así lo querían y creían el jugador y en Concha Espina, pero las continuas negativas en Mestalla tiraron al suelo cualquier opción. Tres años después, este sábado (16:15 horas, Movistar LaLiga) Mir es la amenaza blanca en Huesca.

Cada intento madridista en enero de 2018 por el valencianista, con el que se reunió en el estadio junto a su agente, era inútil. Y eso que el punta acababa contrato en junio y a todos los involucrados les urgía una salida: a Mir porque no quería renovar, al Valencia porque no quería perderle en verano sin recibir compensación alguna y al Madrid porque no quería dejar pasar una oportunidad así. Sin embargo, el Wolves, por entonces líder de la Championship, logró su propósito. Desde Mestalla filtraron que el equipo de Nuno, el técnico que había hecho debutar profesionalmente al chico en Champions, pagaba más, unos 2 millones de euros. En Chamartín siempre creyeron que no era una cuestión económica, sino de animadversión.

Sólo Benzema mejora al ídolo Rafa Mir

Esta es la hipótesis defendida por el principal perjudicado. "Al Real Madrid le rechazaron tres o cuatro ofertas por mí, pero con el Wolverhampton accedieron a la primera en diciembre. El Valencia no quería que fuese al Madrid y lo ha conseguido", lamentaría Mir en Radio Valencia Cadena SER. A su fea marcha le siguió un mal inicio en Inglaterra, con 106 minutos en cuatro partidos, sin goles ni asistencias. En Las Palmas mejoró algo: siete dianas y un pase clave en 1.650 minutos y 30 encuentros. Pero de vuelta a la segunda categoría inglesa, a préstamo por el Wolves en el Nottingham, se quedó en dos asistencias en 390 minutos repartidos en sus 13 apariciones.

Acostumbrado a la sequía, el mayor temor de un atacante, en el regreso a España en el mercado de invierno de 2020 vio su gran trampolín. En 18 jornadas en Huesca disfrutó de 1.054 minutos y se desató, con nueve goles y una asistencia para el ascenso. Así que para la 2020-21 se convenció a los Wolves de que no interrumpieran la cesión, con un resultado magnífico: la continuidad y nueve tantos y una asistencia, registros a los que en el Madrid, su rival de hoy, sólo alcanza o supera Benzema... El héroe de El Alcoraz, que ya se mostró en el Di Stéfano con una asistencia, es el peligro.