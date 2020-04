Rafa Márquez: "¿Dirigir al Barcelona? Sería un sueño hecho realidad"

El mexicano reconoció que le gustaría llegar al banquillo de suplentes del conjunto catalán, con el que jugó siete temporadas.

Rafa Márquez estuvo en las dos primeras temporadas del Barcelona de Pep Guardiola, con el que salió campeón de la Champions League. El Káiser de Michoacán reveló que tuvo un papel importante en la construcción de la estrategia del timonel catalán, esencialmente en lo referente a la salida con balón dominado que había perfeccionado de la mano de Ricardo La Volpe.

"Muchos de los movimientos, de las ideas tácticas y técnicas que aprendí con La Volpe las utilizaba en , hasta el punto que en la primera etapa de Guardiola yo era como un confidente de él para el tema sobre todo de las salidas que él lo ha declarado en ciertas ocasiones, me preguntaba mucho de lo que hacía La Volpe en esas instancias", comentó a Fox Sports.

Al ser consultado por la posibilidad de que en un futuro pueda dirigir al Barcelona, Márquez reconoció que le hace mucha ilusión pero es consciente de que tiene que recorrer un largo camino. "Ojalá, pero para eso hay que prepararse muy bien, sería un sueño hecho realidad. Hay que trabajar muy duro para tener experiencia y llegar a un equipo como ese", confesó el mexicano.

"Ahora que estuve como directivo en , la verdad me mordía la lengua cuando estaba en los entrenamientos y como siempre era de dirigir, tratar de ayudar, de ordenar, de alentar, de regañar; me siento más estando dentro de la cancha como entrenador. Como dirigente, la verdad, es un poco aburrido para mi carácter, mi entusiasmo", concluyó el ex jugador de Barcelona.