Racing - Talleres, por la Copa de la Liga Profesional 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Racing y Talleres cierran la jornada de sábado cuando se enfrenten en el Estadio Presidente Perón, a las 21.30 por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022.

A juzgar por los últimos dos encuentros, los hinchas académicos tienen con qué ilusionarse. Todo parece indicar que las ideas de Fernando Gago comienzan a plasmarse en el césped, sacando 4 de 6 puntos y, especialmente, con un buen dominio ante rivales de fuste.

Deberá recibir a un conjunto cordobés que viene de capa caída, que todavía no ganó y no encuentra todo eso que lo hacía atractivo de ver durante la liga que pasó. Guillermo Hoyos comentó en la semana que este encuentro no definirá su futuro, pero los rumores no dejan de sonar.

LAS FORMACIONES

Fernando Gago quedó satisfecho con el trabajo académico en Núñez la pasada semana, así que hay pocas dudas de cara al duelo ante la T. En el lateral izquierdo volvería Eugenio Mena, que se recuperó de su lesión sufrida en la primera fecha, dejando afuera a Gonzalo Piovi; el otro posible cambio es el ingreso de Edwin Cardona, que no estuvo en el Monumental por decisión táctica.

¿El probable equipo? Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Edwin Cardona o Tomás Chancalay; Gabriel Hauche, Enzo Copetti.

No arrancó bien el nuevo ciclo de Guillermo Hoyos en Talleres, con dos empates y dos derrotas se hunde en la parte baja de la tabla. El probable equipo para enfrentar a la Academia: Guido Herrera; Matías Catalán, Francisco Álvarez, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Fernando Juárez, Rodrigo Villagra, Matías Godoy; Héctor Fértoli, Emerson Batalla, Federico Girotti.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre la Academia y la T se disputará el sábado 5 de marzo desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo de Mauro Vigliano.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por FOX Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).