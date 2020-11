Racing se inventó una crisis impensada

En su debut en la Copa Liga Profesional, la Academia jugó su peor partido en la era Beccacece y fue goleado 4-1 por los suplentes de Atlético Tucumán.

Lo único que tenía que hacer Racing en su estreno en la Copa Liga Profesional era no sufrir una goleada. Cualquier resultado que cayera dentro de los cánones esperables no le hubiese cambiado la realidad demasiado a nadie en la Academia, incluso una derrota ajustada: el equipo de Sebastián Beccacece no tiene demasiado por jugar en este certamen improvisado a las apuradas por la AFA para definir la clasificación a una 2021 donde el conjunto de Avellaneda ya tiene garantizado su lugar. La cabeza de todos en el Cilindro está puesta en el cruce de octavos de final del torneo continental frente a Flamengo y el torneo local asomaba como un buen terreno de prácticas de cara a ese duelo. Pero Atlético de Tucumán ganó 4-1. Y todo lo que no parecía importar ahora es un problema.

De la nada, Racing se inventó una crisis. De local, contra los suplentes del Decano, la Academia jugó su peor partido del año -con mucha diferencia- y sembró muchísimas dudas de cara a lo que vendrá, a partir de algunos rendimientos individuales y de funcionamientos colectivos que preocupan: a los problemas para concretar en el área rival que lo vienen aquejando desde hace tiempo, el equipo de Beccacece esta vez le sumó una serie de errores defensivos alarmantes.

Con casi todo el plantel a disposición, el entrenador puso de entrada lo mejor que consideró: excepto Leonel Miranda, que arrancó desde el banco después de haberse entrenado de manera diferenciada en la semana por una sobrecarga muscular, todos los pesos pesados jugaron desde el arranque. Y ninguno estuvo a la altura de las circunstancias.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Lisandro López, que fue titular por primera vez desde el regreso de la actividad, fue uno de los pocos que dio la cara, pero sigue peleado con el gol. Matías Rojas sigue sin demostrar por qué se ganó la responsabilidad de llevar la camiseta número 10. Marcelo Díaz, con problemas físicos recurrentes, parece no estar en condiciones de sostener él solo la recuperación del equipo. Héctor Fértoli y Walter Montoya desaprovecharon una nueva oportunidad de mostrar por qué el DT los sigue eligiendo. Y la defensa tuvo una jornada para el olvido: descordinados, desordenados y con errores impropios de su jerarquía, Leonardo Sigali y Nery Domínguez jugaron probablemente su peor partido con la camiseta de la Academia, los dos en la misma jornada, mientras que Eugenio Mena e Iván Pillud sufrieron cada vez que los atacaron.

Además, al entrenador nuevamente no le resultaron los cambios. Cuando se lesionó Lorenzo Melgarejo y la opción lógica era el ingreso de Benjamín Garré, el que entró fue Miranda: Lolo es el comodín de Beccacece, pero en todo este tiempo estuvo lejos de ser la carta ganadora en ningún partido. Las tres variantes del entretiempo -incluido el debut del pibe Godoy- tampoco cambiaron el mapa del partido: Racing atacó con aún menos claridad en el complemento que en la etapa inicial y sufrió mucho más cada contragolpe rival.

Se fue goleado de su propia casa, el conjunto de Avellaneda, en la primera derrota de su entrenador por torneos locales. Y ahora, a tres semanas de enfrentar a Flamengo, deberá desarmar una crisis que nadie hubiera imaginado. Lo único que tenía que hacer para evitarla, era no perder 4-1 contra los suplentes de .