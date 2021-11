Racing confirma grave lesión de Gabriel Arias

Malas noticias para Racing y para la Selección chilena. Y es que la Academia comunicó esta jornada que el arquero Gabriel Arias sufrió una rotura de ligamentos tras la caída 4-0 ante River, en el Monumental de Núñez, que consagró al Millonario como campeón del Torneo de Liga Profesional.

"A Gabriel Arias se le realizaron estudios en su rodilla izquierda producto de un traumatismo en el partido ante River. Los mismos dieron como resultado: Ruptura del ligamento cruzado anterior. Será operado en los próximos días", reza el parte médico de la institución en sus canales oficiales.

De este modo, el meta nacional se convierte en la primera baja de Martín Lasarte para los próximos duelos por las Eliminatorias sudamericanas, ante Argentina -como local- y frente a Bolivia de visita.

Esto se añade a la molestia sufrida por Claudio Bravo en el último partido del Real Betis por la Europa League, frente al Ferencváros. Y es que pese a que el oriundo de Viluco anunció que su salida fue por "precaución", tras sentir molestias en el aductor, el técnico Manuel Pellegrini decidió no citarlo para el cruce ante el Levante.

#ParteMédicoOficial

A Gabriel Arias se le realizaron estudios en su rodilla izquierda producto de un traumatismo en el partido ante River. Los mismos dieron como resultado: Ruptura del ligamento cruzado anterior.

Será operado en los próximos días.#FuerzaGaby pic.twitter.com/dETcwIk1fx — Racing Club (@RacingClub) November 28, 2021

"Ya estoy pensando en recuperarme lo más rápido posible. Voy a trabajar con las ganas de siempre para estar en la cancha de nuevo cuanto antes. Nunca dejé de soñar y no voy a dejar de hacerlo ahora que, como es de público conocimiento, me va a tocar estar sin jugar durante algunos meses", escribió el golero en su cuenta de Instagram.

"Siento bronca porque no voy a poder defender la camiseta de Racing en este momento que nos toca transitar como equipo. También me duele por supuesto no poder estar con La Roja en los próximos desafíos de las Eliminatorias. Sepan que voy a alentar como un hincha más a mis compañeros. Les agradezco los mensajes y los abrazo uno por uno. Les prometo que vamos a reencontrarnos pronto", sentenció.

El artículo sigue a continuación