Racing - Boca, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize y la Academia ya piensan en el duelo del miércoles y, sin tiempo que perder, trabajan buscando quedarse con el choque de ida.

La Copa Libertadores 2020 ya entró en sus etapas decisivas, con los cuartos de final iniciados la semana anterior, aunque restaba el inicio de la llave argentina que enfrentará a Racing y Boca, que debió retrasarse una semana por aquella postergación de la ida entre el Xeneize e Inter el día de la muerte de Diego Maradona.

Este viejo clásico en busca de un lugar en las semifinales, donde el ganador enfrentará a quien se imponga entre Gremio y Santos, ocurre luego de dos clasifiaciones por penales: la Academia lo hizo en el Maracaná ante Flamengo luego de dos empates 1-1, mientras que el equipo de Russo había ganado la ida en Porto Alegre por 1-0, pero cayó en La Bombonera por el mismo resultado y finalmente prevaleció desde los 12 pasos.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Miguel Russo no tiene tiempo que perder luego del empate 1-1 ante , partido que afrontó con mayoría de suplentes. De hecho, el único que estuvo presente ante Inter, repitió contra el Viaducto y volvería a ser titular ante la Academia es Julio Buffarini.

Mientras tanto, este domingo hubo trabajos de recuperación para Mauro Zárate y Wanchope Ábila, que buscarán estar disponibles al menos para el banco de suplentes. Cabe recordar que Agustín Obando fue expulsado sobre el final del encuentro ante el Colorado y deberá cumplir con la suspensión.

Si bien el equipo no dejó una buena imagen el miércoles, lo cierto es que el DT no tiene mucho más a disposición. Así, los once serían Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, Campuzano; Salvio, Cardona, Villa; Tevez.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

Luego de la histórica clasificación en el Maracaná, la Academia volvió al derrotero a nivel local y cayó ante Arsenal y Vélez. Este último encuentro fue afrontado nuevamente por juveniles, pero lo perdió por 2-1 sobre el final. Más allá de esta situación, las dos buenas noticias para Sebastián Beccacece es que no tiene bajas por lesión ni por Covid-19, ya que el testeo ordenado por CONMEBOL antes de cada partido arrojó totalidad de negativos.

La única alternativa del once, a falta de confirmación, es el ingreso de Lorenzo Melgarejo en lugar de Nicolás Reniero. De producirse esta modificación, formará con Arias; Fabricio Domínguez, Nery Domínguez, Sigali, Soto, Mena; Melgarejo, Miranda, Rojas; Fértoli; López.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido de ida entre Racing y Boca se disputará el miércoles 16 de diciembre desde las 21:30 hs. en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. Por su parte, la revancha se jugará el miércoles 23 de diciembre a la misma hora en La Bombonera.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por ESPN 2, disponible para todos los que tengan contratado un servicio básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).