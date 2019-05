Quique Setién: "Me gustaría pasar por la experiencia de entrenar al Barcelona"

El ya ex técnico del Real Betis habló en Radio Marca y valoró la posibilidad de, algún día, dirigir al cuadro azulgrana.

Quique Setién, que este domingo dejó de ser el entrenador del Real tras la victoria en el Santiago Bernabéu sobre el , aseguró este lunes que le gustaría ser alguna vez el técnico del .

El preparador de 60 años concedió una extensa entrevista a Radio Marca en la que tocó diferentes temas que hacen a su actualidad y a la del Betis, pero también se refirió al futuro cercano. Preguntado acerca de si le gustaría sentarse en el banquillo del Camp Nou, aseguró: "El entrenador que tienen (Ernesto Valverde) ya hizo grandes cosas, este año y el otro. Su estilo es extraordinario y ahora tienen un grandísimo entrenador, que consiguió el título con cierta holgura y está cerca de conseguir otro. Está en primera línea en todas las competiciones. ¿Si algún día lo entrenaría? Ya me gustaría pasar por esa experiencia. Si pasa, bien. Si no, tampoco pasa nada".

A continuación, a Setién le preguntaron si prefería entrenar al Barcelona o a la Selección española, a lo que contestó: "Me gustaría tener trabajo, eso es lo que me gustaría. Esa es la realidad. Estuve igual de feliz entrenando en Lugo que en o que en , y allá donde me toque seré igual de feliz. No quiero una casa o un coche más grande. Aspiro a hacer las cosas de la mejor manera, que mis equipos jueguen bien al fútbol y en dejar amigos allá donde esté".

En ese sentido, no descartó la posibilidad de regresar alguna vez al banquillo del Benito Villamarín. "Seguro, volvería a entrenar al Betis, faltaría más. Con el tiempo se verán mejor las cosas y se analizarán, no ya por partidos o hechos concretos, sino por una trayectoria. Se verá dónde estaba el Betis y dónde está ahora, que es la lectura que hay que hacer ahora", dijo Setién.

Sobre su salida del Betis, comentó: "Para mí ha sido una buena temporada en bastantes cosas, nos hemos quedado a tres puntos de Europa (...) Por una parte, tanto el club como yo queríamos continuar este proyecto pero al final se ha decidido que no. Yo seguramente hubiera decidido seguir, tenía confianza en que este proyecto podía seguir adelante (...) En cuanto al juego yo me pondría una nota alta, pero en cuanto a los resultados me pondría una nota más baja".

Además, valoró la relación con Joaquín Sánchez, emblema y figura del Betis: "Con Joaquín he tenido un aliado como lo he tenido con otros muchos compañeros. Yo no le he regalado nada, todo lo que ha conseguido este año se lo ha ganado en cada entrenamiento".

Por último, sobre la ausencia de Serra Ferrer en su carta de despedida, comentó: "La carta está redactada como tenía que estar. Me voy a acordar de las cosas buenas que he vivido en Sevilla y no me paro en las cosas que ya no tienen demasiada importancia".