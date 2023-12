Quique Sánchez Flores será nuevo entrenador del Sevilla: años de contrato, historia, de dónde es, estadísticas, títulos, palmarés, logros y en qué equipos ha dirigido

El técnico madrileño cogerá el relevo de Diego Alonso en el banquillo de Nervión; firmará hasta el final de la temporada y podría seguir otro año más.

Quique Sánchez Flores iniciará una nueva aventura en LaLiga. Y no para empezar una cuarta etapa en el Getafe, su último club en España, sino para coger el relevo de Diego Alonso en el Sevilla FC.

El pasado fin de semana, el Sevilla cayó precisamente ante el Getafe y quedó muy cerca del descenso. El mal andar en Liga y la eliminación total en Europa acabaron con el ciclo de Alonso, cesado ese mismo sábado.

El ex delantero del Atleti ganó sólo dos partidos de 14 que dirigió, ambos por Copa del Rey ante equipos no profesionales. No se impuso en ninguno de los ocho duelos ligueros y perdió los cuatro en Champions League.

Así las cosas, y después de algunas horas de negociaciones, el Sevilla llegó finalmente a un acuerdo para que Quique Sánchez Flores se convierta en el reemplazo del técnico uruguayo. Firmará por lo que queda de temporada y, si se cumplen unos objetivos, seguirá un año más al frente del equipo hispalense. Se espera que en las próximas horas el fichaje de Quique se haga oficial.

Quique Sánchez Flores: historia, de dónde es, estadísticas, títulos, palmarés, logros y en qué equipos ha dirigido

Quique Sánchez Flores inició su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, teniendo su primera oportunidad en el Getafe en la temporada 2004-2005 y haciéndolo tan bien que el Valencia no dudó en apostar por él, siendo el inquilino del banquillo ché durante dos años, ambos acabando en puestos de Champions League.

Su siguiente etapa fue en el Benfica, donde entrenó una campaña más logrando ganar una Copa, antes de dejar a los lisboetas al acabar la temporada. El siguiente fue el Atlético, cogiendo los mandos a mitad de la 2009/2010 y ganándose el cariño de la afición en dos temporadas más al ganar Europa League y Supercopa de Europa.

Tras ello probó suerte en EAU, primero en el Al-Ahli y luego en el Al-Ain antes de regresar al Getafe en 2011 para dirigir 11 partidos. La Premier fue su siguiente etapa, entrenando al Watford un año para después poner rumbo al Espanyol, donde estuvo dos campañas.

El Shangai Shenshua de la liga china y un periodo de apenas tres meses de nuevo en el Watford fueron las dos aventuras que precedieron a una tercera etapa en el Getafe CF.

Nacido en Madrid en febrero de 1965, Quique Sánchez Flores fue el lateral derecho titular durante varias temporadas de los 80 y principios de los 90 en el Valencia tras iniciar su carrera en el Pegaso. Su buen hacer le valió para firmar por el Real Madrid, donde estuvo dos años antes de acabar su trayectoria en el Zaragoza.

¿Cuántos títulos ha conseguido Quique Sánchez Flores?

El palmarés de Quique Sánchez Flores como jugador fue el siguiente:

1 Liga (Real Madrid, 95/95)

1 Eurocopa Sub-21 (España)

¿Cuáles son los logros de Quique Sánchez Flores?

Más allá del Getafe, a Quique se le tiene muchísimo cariño en Valencia, por su gran etapa como jugador pero también por su buen hacer como entrenador, pero también en el Atlético, al que logro volver a hacer campeón en 2010 después de 24 largos años sin serlo.

¿A qué otros equipos entrenó Quique Sánchez Florez?

Getafe (2004-2005)

Valencia (2005-2007)

Benfica (2008-2009)

Atlético de Madrid (2009-2011)

Al-Ahli (2011-2013)

Al-Ain (2013-2014)

Getafe (2015)

Watford (2015-2016)

Espanyol (2016-2018)

Shanghai Shenshua (2018-2019)

Watford (2019)

Getafe (2021-2023)

Palmarés de Quique Sánchez Flores como entrenador