Quinteros fuerte con Cardona: "No me parece bien que diga que quiere marcharse a Boca"

Gustavo Quintero se mostró disgustado con el volante colombiano quien ha reiterado su deseo de volver a Argentina.

Si algo no se cansa de repetir Edwin Cardona en cada entrevista que entrega, es su deseo de volver a vestir la camiseta de Boca, posibilidad que estuvo cerca de concretarse a principio de año pero que se vio frustrada. El destino, entonces, lo llevó a de Tijuana.

"Me encantaría volver a jugar en Boca antes de retirarme. Si me llaman en junio, volvería", aseguró el volante hace un mes en conversación con el youtuber Ezzequiel.

Ahora fue su técnico, Gustavo Quinteros, quien le llamó la atención al creativo cafetero por sus declaraciones. Así lo dio a conocer en una entrevista vía Instagram con el periodista César Luis Merlo.

"La verdad es que no me parece bien que Edwin diga que quiere marcharse a Boca. Respeto su opinión y que esté deseando ir a otro lado, pero no me parece bien que lo ande diciendo en todo lado", comentó Quinteros. El entrenador agregó que quiere "jugadores comprometidos con mi equipo". Con Tijuana, Cardona ha disputado seis partidos entre Liga y , aún sin registrar anotaciones.

Otro de los detalles revelados por el adiestrador argentino también tuvo relación con el 'Xeneize', precisamente con un jugador que ahora está en el ojo del huracán luego de la denuncia presentada en su contra por violencia de género: "Sebastián Villa estuvo cerca de venir en enero. Había hablado con él, pero cuando llegó Russo, lo tuvo en cuenta".