Quiénes son los "sobrevivientes" de Madrid que jugarán el Superclásico del Torneo de la Liga Profesional

Pasaron casi tres años de la inolvidable final de la Copa Libertadores 2018, pero en ambos planteles quedan algunos jugadores que estuvieron ahí.

El 9 de diciembre del 2018 quedará grabado en la memoria de absolutamente todos los hinchas, sean de River o Boca, para toda la eternidad. Para unos, con orgullo por la victoria más importante de la historia del club; para otros, con el dolor de una derrota que difícilmente cicatrice por completo alguna vez. A dos años y nueve meses, con varios partidos más disputados desde esa noche, todavía quedan sobrevivientes en ambos planteles.

Lógicamente, en el caso Xeneize, la caída provocó un éxodo progresivo de los mayores protagonistas, empezando por el DT Guillermo Barros Schelotto. Actualmente, bajo las órdenes de Sebastián Battaglia quedan apenas tres que fueron titulares, uno que fue suplente y el restante que ni siquiera estuvo en el banco, con situaciones distintas en la actualidad.

Carlos Izquierdoz, autor de un gol en contra en la ida y titular en la vuelta, es el capitán del equipo y referente indiscutido tanto en la defensa como en el plantel; Cristian Pavón también estuvo de arranque en el Bernabéu y repetiría en Núñez, pero en el medio hubo préstamo a LA Galaxy y el deseo de ser negociado que finalmente no se cumplió, por lo que volvió a ser tenido en cuenta; Sebastián Villa también estuvo en el once y era figura del equipo hasta el conflicto por sus ganas de emigrar, la sanción por no regresar de sus vacaciones y hoy, cumplido aquel castigo, no forma parte de la idea de Battaglia.

Además, Agustín Rossi fue el titular de la ida pero le cedió su lugar a Esteban Andrada en España; hoy es dueño absoluto del arco Xeneize. Por último, el Mellizo incluyó a Edwin Cardona entre los 18, el enganche se fue a Pachuca al poco tiempo y más allá de altibajos, se perfila para estar desde el inicio.

En cuanto al Millonario, todo jugador que vistió ese día la camiseta ingresó a un panteón. Casi 34 meses después, el técnico sigue siendo Marcelo Gallardo, más allá de no tener resuelto aún su futuro luego de diciembre, cuando finaliza su contrato. En cuanto al plantel, hay varios jugadores que emigraron pero se mantienen algunos referentes.

Franco Armani, Milton Casco y Enzo Pérez son los tres titulares del once con el que trabaja el Muñeco de cara al domingo que estuvieron en Madrid. Las palabras sobran para calificarlos, especialmente al mendocina, que se metió entre los mayores ídolos de la era moderna. También estuvieron desde el arranque esa noche Jonatan Maidana, Javier Pinola y Leo Ponzio, los primeros recuperándose de un desgarro y una fractura en el brazo respectivamente y el León, en sus últimos meses como profesional, atravesó una miocarditis post Covid. Pero hay más aún, porque en el histórico clásico entraron Bruno Zuculini y un muy joven Julián Álvarez, que tenía un puñado de minutos en Primera y hoy es el jugador de mejor rendimiento en el semestre. Por último queda Germán Lux, suplente ese día y hoy cerca de su despedida siendo el tercer arquero del grupo.