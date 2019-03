¿Quiénes son los capitanes del Barcelona en la temporada 2018/19?

Tras la marcha Iniesta, Messi, Piqué y Busquets son los más veteranos de la plantilla y han sido llamados a heredar el brazalete.

Símbolos. Figuras. Líderes. Ocupan un lugar especial en la plantilla y la afición. Son los encargados de levantar los trofeos en los momentos de gloria, y los de hacerse cargo cuando las cosas salen mal.

Para la temporada 2018/19 del Barcelona, tras la marcha Andrés Iniesta tocó elegir a otro jugador primer capitán. En el escalafón al manchego lo seguían Lionel Messi y Sergio Busquets, primer y segundo capitán. Por detrás de ellos aparecen otros dos futbolistas de la casa, Gerard Piqué y Sergi Roberto.

— FC (@FCBarcelona_es) 10 de agosto de 2018

Gerard Piqué era uno de los futbolistas que opositan a esa tercera capitanía. Una capitanía que parecía no llegar nunca. De hecho, el jugador lo declaró así en su renovación: "Yo siempre me he visto como capitán. Me hizo daño no serlo en el pasado. Ahora lo veo todo diferente. Seguramente soy un jugador que hace más ruido de la cuenta... Soy como soy y seguiré siento así. Le dais mucho morbo a lo del brazalete de capitán. Sea o no capitán ayudaré igual. Da igual eso. Creo que le dais más importancia de la que tiene".

OTROS CAPITANES

TER STEGEN, ANTE EL CELTA

Con el atípico once que eligió Valverde para visitar al en abril de 2018, sin los habituales titulares del Barcelona desde el inicio, debutó Marc André ter-Stegen como capitán azulgrana.

DENIS SUÁREZ, FRENTE A LA CULTURAL

El jugador gallego lució brazalete en el partido de ida de dieciseisavos de final de la celebrado en el Estadio Municipal Reino de León en octubre de 2018.

RAKITIC, CONTRA EL TOTTENHAM

En el último partido de la zona de grupos de la , el croata se hizo cargo de la capitanía.