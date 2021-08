Quiénes son los candidatos a suceder a Pizzi como entrenador de Racing

Pese al flojísimo presente deportivo, la dirigencia parece no tener apuro para elegir al nuevo DT: por ahora, asoma interinato hasta fin de año.

La derrota contra Independiente, que cortó una racha de tres victorias al hilo en el clásico de Avellaneda, le puso punto final en Racing a un ciclo de Juan Antonio Pizzi que ya parecía terminado desde hacía largo tiempo atrás. Con el equipo ya eliminado de la Copa Libertadores y después de haber dejado pasar la posibilidad de cambiar de rumbo antes del inicio de la actividad oficial, ahora la Academia debe buscar una alternativa con el barco ya en pleno viaje y sin demasiado margen de error.

Más allá de las urgencias deportivas, la CD del club de Avellaneda no parece tener demasiado apuro y, por el momento, Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel de manera interina. Mientras tanto, como sucede desde la salida de Diego Milito, lejos de tener una planificación ordenada los dirigentes comenzaron a deslizar por lo bajo nombres a la prensa, en busca de conocer cómo resuenan en el termómetro de las redes sociales (situación que, por ejemplo, hizo caer la llegada de Antonio Mohamed en el pasado reciente).

¿Quiénes son los nombres que suenan para sentarse en el banco de Racing? Goal los repasa, uno por uno.

JAVIER MASCHERANO

La bomba sonó el jueves 12 de agosto, cuando ESPN y TyC Sports informaron que Víctor Blanco se contactó con el Jefecito para saber si le interesa iniciar su carrera como entrenador en la Academia. Tras su retiro en noviembre de 2020, el santafesino se puso al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA, donde tiene contrato hasta fin de año, por lo que la alternativa recién correría a partir de 2022. Además, Masche no tiene ni siquiera un cuerpo técnico armado, por lo que las conversaciones deberían comenzar desde cero. Por ahora, sólo es una alternativa con mucha resonancia mediática.

CLAUDIO ÚBEDA

El Sifón, que hasta la partida de Pizzi tenía un rol poco definido en la estructura "de asesoría" que encabeza Rubén Capria, asumió su segundo interinato (el primero fue en 2016) junto a Ramón Fleita y Carlos Arano, dos nombres con peso propio que ya trabajaban en el fútbol juvenil de Racing. Sin una alternativa fuerte para lo inmediato, en Avellaneda deslizan que Úbeda se quedará al menos hasta fin de año por lo que, si los resultados acompañan, podría ser ratificados en el cargo. ¿Qué pasará si empiezan a acumularse las derrotas y sigue sin haber una opción fija? Sólo Blanco lo sabe.

ALEXANDER MEDINA

El del Cacique fue uno de los primeros nombres en salir a la luz apenas se confirmó la salida de Pizzi. El uruguayo cumplió recientemente dos años al frente de Talleres, pero en las últimas semanas desde Córdoba se empezó a especular con su salida, a partir de un fuerte malestar por la partida de varios futbolistas importantes durante el mercado de pases (incluso con el campeonato ya iniciado). En caso de que se confirme su adiós, la Academia podría avanzar de inmediato en su contratación, pero de lo contrario en Avellaneda deberán esperar hasta fin de año, cuando finalice el vínculo del entrenador con la T.

GUSTAVO COSTAS

Cada vez que el banco de Racing queda disponible, el nombre de Costas aparece entre las alternativas casi obligatoriamente: símbolo del club como futbolista, tuvo dos ciclos como DT en momentos muy difíciles desde lo institucional, antes de convertirse en un entrenador multicampeón en distintos clubes de Sudamérica. A pesar que desde la dirigencia no parecen considerarlo como una opción, el propio técnico salió a mostrarse disponible en radio Continental: "Si me llaman, seguro los voy a escuchar, pero no me gusta postularme. A mí me gustaría dirigir en el fútbol argentino y más en Racing, me dan ganas de tener una revancha".