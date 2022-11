Quiénes son los árbitros del Mundial Qatar 2022

Cuando el domingo 20 de noviembre la pelota eche a rodar en Qatar, habrá 36 protagonistas que intentará pasar desapercibidos durante el mes siguiente, porque eso será señal de que habrán cumplido bien con su labor. Son los árbitros encargados de impartir justicia en los 64 partidos que se disputarán durante el Mundial.

Proceden de 33 países diferentes y entre ellos habrá tres mujeres, las primeras en la historia encargadas de dirigir partidos de un Mundial de Fútbol, el evento futbolístico más importante del Mundo.

Congratulations to:



Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd