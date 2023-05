¿Quiénes son opciones ideales del Tapatío para subir al primer equipo?

Tapatío cuenta con opciones ideales en su equipo de Expansión para subir al primer equipo de Chivas.

El Tapatío CD, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, podría convertirse en uno de los recursos para nutrir la plantilla de Veljko Paunovic en el próximo Apertura 2023.

Y es que los dirigidos por Gerardo Espinoza tienen en su plantilla elementos que podrían funcionar en el primer equipo, toda vez que cumplieron su ciclo con el equipo de la división de plata, o bien, se han vuelto material del máximo circuito.

Algunos de ellos pasaron en su momento por la Primera División, pero la dirigencia decidió enviarlos al Tapatío para su fogueo o maduración, por lo que pueden estar listos para una segunda oportunidad en el equipo de Paunovic.

En GOAL te contamos los elementos que podrían escalar al primer equipo:

JOSÉ 'TEPA' GONZÁLEZ

José 'Tepa' González es un habilidoso delantero de área, con olfato de gol, quien podría ser una opción ante la falta de un '9' natural, que ha obligado a Veljko Paunovic a habilitar a Roberto Alvarado en dicha posición. Además del Tapatío, vio minutos con el primer equipo y pasó en su momento por Leones Negros de la UdeG en Expansión.

JUAN JESÚS BRIGIDO

Brigido se formó en las divisiones inferiores de Chivas en Gigantera y Verde Valle para después llegar al equipo Sub 20 y el Tapatío en Expansión. Aunque su nombre no es tan conocido, es un goleador probado pese a no ser un '9' natural.

Juan Jesús fue pieza clave para que Tapatío llegara hasta la Final de Expansión y podría suplir a Alexis Vega en caso de ser necesario. El nacido en Mexicali ha sido llamado a entrenamientos por Veljko Paunovic.

SEBASTIÁN PÉREZ BOUQUET PÉREZ

Sebas Pérez Bouquet es considerado como la joya de la cantera del Guadalajara, quien ha destacado a lo largo de su corta carrera, siendo incluso utilizado por Paunovic en el primer equipo. La edad lo llevó a tener participación con Tapatío y puede ser un volante importante a futuro. Pérez Bouquet fue llamado por Gerardo Martino como sparring de Selección en el Mundial de Qatar 2022.

ÓSCAR MACÍAS

Óscar Macías fue ganando terreno en el primer equipo del Guadalajara, sin embargo, una baja en su nivel de juego lo relegó al equipo Sub 20 y el Tapatío. El mediocampista es capitán del equipo de Liga de Expansión y puede fortalecer el mediocampo que suele ser necesario poblar.

JUAN DE DIOS AGUAYO

Aguayo ha visto minutos en su momento con el primer equipo y actualmente es líder en la defensa del Tapatío. Juan de Dios puede ser una alternativa como lateral derecho en caso de que Paunovic así lo requiera.