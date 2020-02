¿Quiénes fueron los últimos secretarios técnicos del Barcelona?

Abidal es el cuarto en cinco años. Zubizarreta, Robert Fernández y Pep Segura, sus antecesores.

Las crisis internas en el se pueden entender también a partir de un dato: ya pasaron cuatro secretarios técnicos en cinco años. Lejos están aquellos tiempos de Txiki Begiristain, donde existía más estabilidad…

¿Quiénes fueron los últimos secretarios técnicos del club catalán? Andoni Zubizarreta fue el que más duró en el cargo: estuvo cinco años, desde 2010 hasta enero de 2015. Dejó la silla vacía y fue entonces cuando el puesto se empezó a calentar bastante.

Después del exportero, apareció la figura de Robert Fernández. Y luego la de Pep Segura, cuya salida en el último verano europeo provocó la dimisión de Jordi Mestre como vicepresidente deportivo.

Eric Abidal, trabajando en el club desde 2018, ocupó entonces el lugar de Segura, ayudado por Ramón Planes como adjunto. Bajo su mandato, se encargó de la negociación con el para la vuelta de Neymar, tuvo el despido de Ernesto Valverde y arregló la llegada de Quique Setién.

En el medio de estas idas y vueltas, el presidente azulgrana, Josep Bartomeu, intentó reclutar también a Carles Puyol para el puesto de secretario deportivo, pero el excapitán rechazó en septiembre la propuesta. "No ha sido una decisión fácil, porque me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece", explicó el hombre de La Pobla de Segur.