¿Quién es Víctor André Alcaráz, el portero francés de Chivas?

El Guadalajara tiene entre sus fuerzas básicas a un futbolista nacido en el Viejo Continente.

El nombre de Víctor André Alcaráz no ha sido tan conocido ante el ojo público, sin embargo ha cobrado relevancia en divisiones inferiores de por su capacidad en la portería.

Alcaráz, de 20 años, destaca por ser el único de los porteros de todos los equipos juveniles del Guadalajara en haber nacido fuera de , toda vez que el Rebaño es el único equipo de la cien por ciento mexicano.

“Siempre le he ido a Chivas, toda mi familia es Chiva, recuerdo cuando mi papá me llevaba al Estadio Jalisco a verlos, era una sensación increíble, es de los momentos más padres de mi vida porque la primera vez que me llevó al estadio se me quedó grabado lo que significa Chivas”, relató en 2015 al sitio oficial de Chivas.

En Goal te contamos más al respecto del juvenil.

¿QUIÉN ES?

Víctor, nacido en la provincia francesa de Languedoc-Roussillon, de padres mexicanos irrumpió en la cantera de Chivas en 2013, en un equipo en donde tenían participación futbolistas como el mediocampista de Alexis Gutiérrez así como Deivoon Magaña, Gilberto García, Alejandro Organista y Alan Torres, quienes son parte del Rebañito Sub 20.

Luego de que sus padres cursaran un posgrado en , Alcaráz Díaz volvió a Guadalajara a los tres años de haber nacido por lo que no perdió ninguna de sus raíces.

“Mis papás estaban estudiando allá, ya estaban casados, son científicos catedráticos universitarios, mi papá estaba en el doctorado y mi mamá en la maestría, vivieron siete u ocho años ahí, yo nací allá, estuve como dos años y medio y después nos vinimos a México”, explicó.

Jorge Peredo, uno de los profesores de Fuerzas Básicas fue pieza clave par que se integrara a la Cantera, pues antes debió de bajar de peso para poder haber pruebas en Verde Valle y no únicamente pasar a entrenar al Club Chivas San Rafael.

Una de las metas del noble arquero es la de llegar a la Primera División, misma en la que hoy se encuentran José Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y Antonio Torres. Además aspira a llegar a Europa.

¿CÓMO JUEGA?