¿Quién será el sustituto de Marchesín en el América?

Suenan nombres desde Europa, Sudamérica o la propia Liga MX para reemplazar al exLanús.

Se confirmó la ida de Agustín Marchesín del América hacia el Porto y, con ello, empezó formalmente la búsqueda a contrarreloj para localizarle un recambio de garantías en los pocos días que le queda a la ventana de transferencias para la Apertura 2019.

No será sencillo tapar el hueco de un hombre que se ganó el cariño de la afición no solo a base de atajadas espectaculares, sino con títulos como el de Liga en el Apertura 2018, el de Copa en el Clausura 2019 y, el más reciente, el Campeón de campeones, en el que no conforme con detener tres disparos en el desempate desde los once pasos, ejecutó el tiro ganador como si fuese un '9' más.

Varios apellidos son los que suenan desde antes que se concretara el fichaje y procedentes de lugares distintos. En Goal analizamos cada uno de ellos y te decimos cuáles son los más factibles en un orden de mayor a menor.

GUILLERMO OCHOA

La primera opción para el Ave. El Piojo reconoció públicamente que es la opción A e incluso apeló a "su americanismo" para que abandone el Viejo Continente y regrese al club que lo vio nacer futbolísticamente 15 años atrás. El tema además pasa por la disputa que mantienen el Standard de Lieja y el arquero sobre si aún tiene contrato o no. Los belgas afirman que sí y que cuentan con él, mientras que Paco Memo y su representante indican lo contrario.

Tampoco queda del todo claro si el cancerbero cree que es momento de dejar la elite puesto que, en caso de ser agente libre, eso le abriría las puertas de otros equipos y ligas como la Premier League, en donde se le sitúa en la órbita del Watford por ejemplo.

FRANCO ARMANI

El agente de la figura de River reconoció que el presidente Santiago Baños ya los contactó. No obstante, su apoderado aclaró que es feliz en el cuadro Millonario aunque no cerró la puerta al 100% si se trata de una oferta que convenga a su jugador y a la institución. No sería una operación fácil, dado que tiene una cláusula de rescision que rondaría los 20 millones de dólares según reportes de la prensa argentina.

Aunque los de Coapa tienen dinero fresco con las ventas de Edson Álvarez al (15 millones de euros), más lo de Marchesín (alrededor de otros 10), por lo que no sería un impedimento.

PEDRO GALLESE

Una de las revelaciones de la 2019 en la que la Selección peruana sorprendió tras acabar subcampeón. Al parecer la directiva entabló conversaciones con la del para preguntar por su situación. El guardameta se encuentra cedido en el Alianza Lima de su país. La cesión es por un año. Aún cuando los Tiburones Rojos echaran para atrás el acuerdo original, el Clausura 2019 ya inició allá y el mercado está cerrado desde el 12 de julio. Por lo tanto, debido a un tema de fechas, igualmente parece improbable.

OSCAR JIMÉNEZ

Lo que menos entusiasta al americanismo: que la vacante la toma el que era el suplente en turno. Con 31 años de edad se enfrentaría al mayor reto de su trayectoria. Llegó para el Clausura 2017, al mismo tiempo que Marchesín, pero apenas ha tenido participación en este tiempo. Solo nueve partidos entre y , ninguno de Liga. En su última aparición, un amistoso versus Pumas previo al Apertura 2019, concedió tres anotaciones y se le recuerda por la primera, un autogol.