¿Quién será el árbitro del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El juez Roberto Tobar será el encargado de arbitrar el duelo más importante del fútbol chileno, por cuarta vez en su carrera.

Este sábado, se enfrenta a Universidad de en la versión 186 del Superclásico del fútbol chileno. Este cruce tendrá un condimento especial debido al dispar momento que viven ambas escuadras.

Mientras que el Cacique llega a este cruce tras vencer en su visita a , recuperando el subliderato del Campeonato Nacional, y la opción de un cupo directo a la 2020, los azules lo harán en zona de descenso luego de perder 3-2 frente a .

Además, para el cuadro de Mario Salas será vital una victoria en su afán de alargar la supremacía que pesa sobre el Romántico Viajero, que no logra ganar en el Estadio Monumental desde hace 18 años . La última vez que los estudiantiles ganaron en Macul fue el 9 de septiembre del 2001, donde se impusieron por 3-2.

Así era Chile y el mundo la última vez que la U le ganó a Colo Colo en el Monumental

Mientras que el último punto que rescataron en Macul fue el 30 de octubre del 2011, cuando el entonces equipo dirigido por Jorge Sampaoli logró un empate 2-2, gracias al autogol del volante paraguayo Osmar Molinas.

¿Quién arbitrará este cruce, válido por la fecha 23 del torneo ?

Este jueves 3 de octubre, la Comisión de Árbitros determinó los jueces para los partidos de este fin de semana. Así, el duelo más atractivo de la fecha, será dirigido por Roberto Tobar, quien será asistido por Christian Schiemann, Alejandro Molina y Felipe González. Será la cuarta vez en su carrera en las que se registran dos victorias blancas (4-1 en agosto del 2017 y 3-1 en 2018) y un empate (2-2 en abril de 2017).

El primero de ellos fue el 8 de abril de 2017, cuando azules y albos igualaron 2-2 en el Estadio Nacional. Mientras que la última vez que el juez estuvo a cargo de impartir justicia en un clásico fue el año pasado. Lo hizo el 15 de abril de 2018 en el triunfo de los de Macul por 1-3 en Ñuñoa. La tienda alba terminó con siete amonestados y un expulsado (Óscar Opazo), y los del CDA, en tanto, terminaron con dos expulsados (Jean Beausejour y Lorenzo Reyes) y tres vieron la amarilla.

Estos son todos los árbitros para la novena fecha de la segunda rueda:

VIERNES 4 DE OCTUBRE

20:30 horas, vs. , estadio CAP, José Cabero.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

El artículo sigue a continuación

12:00 horas, Deportes vs. O’Higgins, estadio Calvo y Bascuñán, Cristián Garay.

15:00 horas, Colo Colo vs. , estadio Monumental, Roberto Tobar.

17:30 horas, vs. , estadio Ester Roa, Ángelo Hermosilla.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE

12:30 horas, Deportes vs. , estadio Cavancha, Julio Bascuñán.

15:00 horas, Palestino vs. , estadio Municipal La Cisterna, Piero Maza.

17:30 horas, U. Católica vs. , estadio San Carlos de Apoquindo, Francisco Gilabert.

20:00 horas, vs. Audax Italiano, estadio Francisco Sánchez, Fabián Aracena.