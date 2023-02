¿Quién quiere venir a entrenar a este Valencia?

Héctor Gómez analiza la delicada situación del club ché

Ayer por la tarde me escribió un buen amigo valencianista y me decía, con muy buen criterio, que el Valencia CF debería buscar un entrenador acostumbrado a vivir con la presión de no bajar a segunda, con experiencia y que además venir a Mestalla le sirviera de escaparate para poder mostrarse al mundo del fútbol. Yo le atendí con atención y rápidamente saltó el detector anti meriton que hace años instalé en mi cerebro y me dije, error. No existe ese estilo de entrenador ahora mismo para venir a Mestalla. Porque la gran prgeunta es ¿Quién quiere venir ahora a entrenar al Valencia CF? Complicada respuesta.



Creo que el perfil evidente de lo que puede encontrar ahora mismo Lim en el mercado es lo siguiente, alguien al que le ofrezca un salario descomunal, algo que no puede hacer por Fair Play, alguien que tenga mucho nombre pero poco recorrido, alguien con poco recorrido y sin nombre o algún amigo de Jorge Mendes que busque una oportunidad en la Liga para promocionarse.

La verdad es que, venga quien venga, no será un entrenador del estilo de lo que historicamente ha venido al Valencia CF, porque no vendrá un entrenador al cual puedas elegir porque lo está haciendo muuy bien en algún sitio menor que el Valenica pero pida paso o algún técnico contrastado, porque ahora mismo esa gente no se sienta ni a escuchar a Lim.

Hay que tener en cuenta que del Valencia CF han salido en condiciones extrañas los últimos cinco entrenadores que ha fichado Lim. Prandelli, Marcelino, Gracia, Bordalás y Gattuso han salido por la puerta de atrás y todos ellos con el denominador común de las promesas incumplidas desde Singapur. A Lim ya lo conoce todo el mundo del fúbtol y ahora ya no engaña a nadie. Por eso, el que venga no podrá contarnos el cuento de que le han engañado, tendrá que asumir lo que hay en el Valencia CF ahora mismo, y coger a un equipo con un riesgo al menos moderado de poder descender a Segunda división.



Lim ha quemado todas las naves. Ha quemado a todos los amigos posibles y ahora no encuentra gente de fútbol solvente que quiera venir. Ya le pasó en verano con Ramón Planes, Leonardo y Braulio. Para el banquillo entonces ya sabia que tenía a Gattuso pero ahora no tiene a nadie, porque Gattuso se ha cansado de él a los ocho meses de llegar.

La situación es irrevsersible a todos los niveles, pero en las próximas horas parece definido que el club firmará un nuevo entrenador, o eso es al menos lo que están intentando, pero ya no lo hacen a campo abierto, lo hacen en un coto reducido de caza porque cada vez son menos los que quieren venir a trabajar al Valencia CF de Lim.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"