Quién es Robert Martínez: A qué equipos ha entrenado, logros y cuántos títulos ha ganado como entrenador

El técnico entrena a la Selección de Bélgica desde 2016 después de toda una carrera en Inglaterra, el país donde tuvo que ir a triunfar desde España

La historia de Roberto Martínez (Balaguer, Lérida, España, 13 de julio de 1973) empezó en Bélgica perdiendo contra España, su país de nacimiento pero en el que se le resistió triunfar como jugador y entrenador y tuvo que marcharse a Inglaterra, donde acabó por convertirse en uno de los entrenadores más respetados del mundo.

"Tras la derrota, el equipo fue consciente de la situación y reaccionó para arreglar las cosas. Me impresionó que entre el público había mucho dolor y supe que había tomado la decisión acertada al venir. No quería dejar siete años de Premier League para ir a un ambiente donde ganar o perder no importara", reconocería después de aquel amistoso ante España en declaraciones para El País. Martínez es un hombre de retos, y en la Selección de Bélgica encontró uno importante.

Los Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco o Dries Mertens obligaban a hacer un buen papel en la cita rusa. Pero Martínez ya sabía lo que era hacer historia. La había hecho con el Wigan ganando el título de FA Cup en 2013, algo impensando para un club de esas dimensiones curiosamente, ese mismo año perdería su plaza en la Premier League y se marchó al Everton.

Por eso Martínez, tras 21 años en el fútbol británico, primero como jugador en Wigan, Motherwell, Chester City y Swansea, donde después también debutó como entrenador antes de irse al Wigan y el Everton, sabía que con Bélgica no podría conformarse con poco. Lleva varios torneos rondando la final tras llegar a semifinales en el Mundial de Rusia, a cuartos en la Eurocopa y a semifinales en la Nations League 2021.

Ya sabe de sobra lo que es marcharse de su casa para triunfar como hizo a final de la década de los 90 cuando dejó España junto a dos amigos de la cantera del Zaragoza para perseguir su sueño de seguir siendo futbolista. Triunfó en el Wigan y acabó echando raíces en Inglaterra.

