Quién es Renzo Saravia, el 4 de Scaloni en la Selección argentina

El lateral de Racing, que pasó de ser ignorado por Cocca a convertirse en un inamovible para Coudet, se perfila como titular para la Copa América.

Exactamente un año atrás, Renzo Saravia pasaba sus días sentado en una tribuna. Ignorado por Diego Cocca, por ese entonces entrenador de Racing , el lateral derecho se preguntaba si había hecho bien en aceptar la propuesta que le había realizado la Academia antes del comienzo de la Superliga 201/7/18 para sumarse a préstamo por una temporada. Ni en sus sueños más optimistas el cordobés hubiera imaginado que, tan sólo 365 días después, recibiría su primer llamado para la Selección argentina a partir de la lesión de Gabriel Mercado y, encima, debutaría como titular ante Guatemala, el 7 de septiembre de 2018, en el primer partido del entrenador interino Lionel Scaloni.

El defensor de 25 años tuvo que esperar 111 días para poder debutar con la camiseta del club de Avellaneda. Después de mostrar buenas credenciales en , el club donde se había formado como jugador, Saravia llegó a la Academia el 17 de julio del 2017 a partir de una decisión dirigencial de sumarlo a préstamo por una temporada. Pero el cordobés no había sido pedido por Cocca. Y el DT le hizo pagar el derecho de piso: durante meses no lo llevó al banco y recién lo hizo debutar el 5 de noviembre de ese año, luego de que Iván Pillud se lesionara durante el primer tiempo del partido contra Talleres de la fecha 8.

Necesitó apenas un tiempo el lateral derecho para ganarse el puesto: tras aquel partido contra la T, el entrenador lo dejó entre los once en el encuentro siguiente contra Boca y lo mantuvo para el clásico contra Independiente, el que sería su último partido en el club. Después del breve interinato de Juan Fleita, a Racing llegaría Eduardo Coudet y Saravia terminaría de explotar: desde el día uno, el cordobés fue una pieza inamovible para el Chacho y le pagó la confianza dentro de la cancha. Su rendimiento en la primera mitad de 2018 fue tan bueno que ya para abril la dirigencia de la Academia había tomado la decisión de hacer uso de la opción de compra del 50% del pase establecida en el contrato de cesión, tasada en un millón de dólares (operación que se hizo efectiva a fines de junio).

¿Cómo juega Renzo Saravia? Según sus propias palabras es un futbolista "más ofensivo que defensivo", con buen manejo de pelota y buen criterio para proyectarse. Su espejo es Dani Alves, quien cuando jugaba en Belgrano le mandó un mensaje gracias a la gestión de un amigo en común que tiene el lateral con otro cordobés, Paulo Dybala. Su debe, por ahora, es la finalización: en 128 partidos oficiales entre el Pirata y Racing todavía no marcó ningún gol. ¿Logrará cortar la racha con otra albiceleste?

El artículo sigue a continuación

En la primera gira de Lionel Scaloni como DT interino de la Selección argentina, Saravia jugó los 90 minutos frente a Guatemala y no le tocó entrar contra . Sin embargo, después de esperar en el banco en el partido ante Irak, tuvo su gran chance de mostrarse en la derrota por la mínima frente a , encuentro en el que jugó desde el arranque y en el que se destacó por su férrea marca sobre Neymar. "En todas las jugadas tenia que dejar la vida... Le lanzaban seguido y me encaraba casi siempre, en una que se me fue me tuve que tirar y le pegué sin querer", explicó el joven lateral tras aquel encuentro.

En la última tanda de amistosos del año pasado, Saravia tuvo nuevamente la chance de ser titular en el primer choque ante en Córdoba, en el que jugó el partido completo, empezando a ratificar así que, poco a poco, se estaba asentando en un puesto en el que a la Albiceleste no le sobran variantes.

Más allá de que no jugó en los amistosos de marzo, a pesar de que estaba convocado, el cordobés fue confirmado como uno de los 23 convocados para la y llegará a Brasil afianzado como el lateral derecho titular del equipo de Scaloni. Aunque se consagró campeón de la Superliga, sus últimos meses en Racing no fueron para nada buenos, pero la falta de alternativas en el puesto lo vuelven casi una fija.