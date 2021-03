¿Quién es Pedro Porro, el jugador del Sporting Portugal que debuta con la Selección española?

Propiedad del Manchester City, el lateral fue una de las novedades de Luis Enrique en la lista para esta ventana y se estrena ante Georgia.

Pedro Porro (Don Benito, 13-9-1999) es el claro ejemplo de que no siempre el camino más corto es el mejor. Después de intentar encontrar su hueco en Rayo Vallecano, Girona, donde ya ofreció sensaciones muy prometedoras, o Real Valladolid, el pasado verano se decidió a probar suerte con una cesión al Sporting Portugal. En Lisboa la fortuna, en alianza con su gran trabajo, le ha sonreído: los de Rúben Amorim son líderes destacados y él, el tercer futbolista en minutos. Por eso este domingo 28 de marzo, en la visita a Georgia en busca de la clasificación para el Mundial 2022, debuta, además como titular, con la Selección española.

🚨 ¡¡YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DE ESPAÑA!!



👥 Este es el once inicial de @LUISENRIQUE21 para batirnos a Georgia en el segundo partido de la Fase de Clasificación para el Mundial de #Catar2022.



💪🏻 ¡¡A por los tres puntos, equipo!!#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/wkNeDXYjnm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2021

Pedro Porro, el delantero que se fijaba en Iniesta y acabó de lateral

Pedro Porro comenzó de delantero, idolatrando de chaval a Andrés Iniesta. Dejó Don Benito para incorporarse al Rayo Vallecano en 2015. No lo tuvo fácil de inicio en Madrid, confesando recientemente en una entrevista en el Diario AS que pensó en volverse al pueblo. Pero aguantó, en 2017 puso rumbo a las inferiores del Girona y se estrenó antes con los mayores que con el segundo equipo. En 2019 le captó el Manchester City, que le ha prestado para que crezca al Valladolid y al Sporting Portugal, en el que acumula cuatro goles (uno, el decisivo para levantar la Copa) y una asistenca este curso.

Luis Enrique ha sorprendido doblemente este mes con el lateral, primero por incluirle en su convocatoria y luego por no hacerlo en el once frente a Grecia, retrasando a Marcos Llorente en su lugar. Lo llamativo de su presencia en la lista del asturiano se debió al poco foco que recibe en Lisboa, no a su rendimiento, excelente: ha sido reconocido como el mejor defensa de la Liga NOS de noviembre, diciembre y enero. Sobresale por su facilidad en ataque y se viene aplaudiendo su paso al frente para pulirse en defensa.

De capitán de la Sub-21 al sueño de la Absoluta

Pedro Porro cuenta con siete internacionalidades en la Sub-21, dos en amistosos y cinco en la clasificación para el Europeo de la categoría (del anterior se cayó por una lesión), que se está disputando en estos momentos y él se está perdiendo por estar con La Roja. No han sido más por un problema muscular, pero se trata de uno de los habituales de Luis de la Fuente, que le dio seis titularidades en esos encuentros en los que registró una asistencia. Tan asentado estaba que en noviembre de 2020, contra Israel, llevó la cinta de capitán.

El jugador del Sporting Portugal, de 21 años, celebró la llamada de España con un cariñoso mensaje en Instagram. "Muy Feliz y orgulloso de poder cumplir el sueño de representar a mi país con la selección absoluta. Gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar hasta aquí. Trabajaré cada día para que sigan llegando oportunidades como esta", escribió.