¿Quién es Pedro López, entrenador de la Selección mexicana femenil?

Con su destacada trayectoria, Pedro López intentará que México crezca en la rama femenil.

El futbol mexicano busca una reestructura total en todas sus áreas y la femenil no fue la excepción, pues a finales del 2022, se designó a Pedro López como nuevo entrenador de la Selección mexicana femenil.

El estratega español ya disputó algunos partidos con el Tricolor para que poco a poco las jugadoras vayan adaptándose a su estilo, pero su primera gran prueba la tendrá en los Juegos Centroamericanos, en los que quiere colgarse la medalla de oro.

En GOAL te presentamos la carrera de Pedro López:

¿QUIÉN ES PEDRO LÓPEZ?

Pedro López es un entrenador español de 44 años, que comenzó su trayectoria en los banquillos en 2011, cuando tomó el mando de la Sub 16 femenil de España, luego de varios años siendo auxiliar.

En el combinado español, el timonel dirigió a la sub 17, 19 y 20, siendo campeón del europeo sub 19 y del Mundial sub 20, por lo cual sus logros rápidamente llamaron la atención en México y fue elegido en 2022 como técnico de la Selección mexicana femenil mayor, en donde tiene como principal objetivo volver a clasificar a la Copa del Mundo.