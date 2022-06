¿Quién es Norberto Scoponi, auxiliar del Tata Martino que es vínculo con selecciones menores para el Tri?

Norberto Scoponi se integró al cuerpo técnico de Gerardo Martino como asistente en el inicio del proceso rumbo a Qatar 2022.

Norberto Scoponi es una de las piezas clave del cuerpo técnico de Gerardo Martino en el camino para el Mundial de Qatar 2022. El 'Gringo' se incorporó desde un inicio para desempeñar diferentes funciones fuera de la cancha.

Scoponi es un viejo conocido en el futbol mexicano, pero también en Sudamérica, donde conoció a Martino y estableció un importante vínculo de amistad que lo colocó en la estructura de la selección mexicana mayor.

En GOAL te contamos más sobre Scoponi y sus funciones con el Tri:

¿QUIÉN ES NORBERTO SCOPONI?

El 'Gringo' fue un reconocido guardameta que militó en México y Argentina, etapa futbolística en la que conectó con Martino.

Scoponi fue parte de Cruz Azul en México, así como Newells e Independiente en Sudamérica, así como en la selección argentina.

Con Newells fue campeón en Liga en tres ocasiones y finalista dos ocasiones de Copa Libertadores. Con su combinado nacional fue campeón en Copa América 2003. Fue en el mismo club donde estableció un estrecho vínculo con el timonel rosarino.

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA CON EL TATA EN EL TRI?

Scoponi es uno de los tres auxiliares de Martino con México, junto a Jorge Theiler y Sergio Giovagnoli. El cuerpo técnico es completado oor Juan Manuel Alfano y Rodolfo Paladino como preparadores físicos, Néstor Piñero como entrenador de porteros y Damián Silvero como analista táctico y de video.

Además de observar diferentes prospectos, Scoponi es el enlace entre selección mayor y selecciones juveniles, clasificando en sus diferentes reportes a posibles convocados tanto en absoluta como a futuro de selecciones Sub 17, Sub 20 y la Selección Sub 23.

"Lo que voy a ser es el nexo con los seleccionadores de mayor a juveniles. Tengo que ver jugadores de todos los equipos y cuando uno está en un club, lo único que mira es una categoría nada más", dijo Scoponi a Marca Claro en 2019.

El artículo sigue a continuación

"Que si algún jugador va creciendo, o el jugador que esté más apto para estar arriba o si Gerardo lo quiere conocerlo bien para conocer su fútbol y trabajar con él, y lo que sea más factible para él yo lo estaré haciendo", mencionó en dicha entrevista.