Quién es Nehuén Pérez, la "sorpresa" de la convocatoria de Scaloni en la Selección argentina

El zaguero de 19 años, elegido como mejor defensor de octubre en Portugal, se formó en Argentinos y su pase pertenece a Atlético de Madrid.

Lionel Scaloni lleva convocados 63 futbolistas desde que asumió como técnico de la Selección argentina. Y el último nombre que se sumó a esa lista fue el de Nehuén Pérez, zaguero de 19 años nacido en Hurlingham y formado futbolísticamente en , donde llegó a jugar apenas 275 minutos en Primera. Y es ese tiempo fue suficiente para que pusiera los ojos en él y comprara su pase en dos millones y medio de euros cuando tenía apenas 17 años.

Nehuén comenzó jugando como delantero en el Baby Fútbol pero fue retrocediendo con el correr de los años hasta transformarse en marcador central en fútbol once, pasando por mediocampista. Admirador de Sergio Ramos, el joven de 1,86 metros actualmente viste la camiseta de Famalicao, de , donde en tan sólo 12 partidos logró convertirse en el "mejor defensor del mes", en octubre y equipo que lo llevó a ser nominado, junto con otros 39 futbolistas, para ganar el Golden Boy 2019 del diario italiano Tuttosport.

Cabe destacar que no es la primera vez de Nehuén en la Albiceleste. En 2017 participó del Sudamericano Sub 17 y más adelante comenzó a formar parte de la Sub 20, equipo con el que disputó un Sudamericano y un Mundial. También fue sparring en la Mayor en la Copa del Mundo de 208, combinado del que ahora forma parte.