¿Quién es Mina Bonino, la pareja de Fede Valverde, y cuántos hijos tienen?

Conocemos un poco mejor a la joven que comparte su vida con el jugador del Real Madrid y que es la madre de su hijo, Benicio.

Fede Valverde es uno de los motores del centro del campo del Real Madrid. Y también es uno de los motores de la vida de la joven argentina Mina Bonino, su pareja desde hace algunos años. En Goal te contamos todos los detalles sobre la mujer que conquistó el corazón del mediocentro uruguayo y que es la madre de su hijo, Benicio.

Mina Bonino, fanática aficionada de (acudió al histórico River-Boca disputado en el Bernabéu, por la final de la de América) es una periodista argentina de 27 años, nacida el 14 de octubre de 1993, por lo que es cinco años mayor que su novio, Fede Valverde, nacido el 22 de julio de 1998. Anunciaron su noviazgo en marzo de 2019, seis meses antes de hacerle al mundo que estaban esperando un hijo.

Bonino y Valverde tuvieron a su primer hijo, Benicio, el 20 de febrero de 2020 tras un parto natural en una clínica de Madrid. En su cuenta oficial de Instagram, la joven nacida en la localidad bonaerense de compartió una tierna foto con Benicio y escribió: “Después de 14 horas de parto, con las últimas tres muy difíciles, estoy convencida que uno saca fuerzas de donde no tiene cuando trae un hijo al mundo, y todo el dolor valió la pena”.

“El 20/02/2020 a las 00:02 nació Benicio Valverde en Madrid por un parto natural muy difícil, pero logrado. Te amamos hijo. Ojalá sepas lo esperado que fuiste y todas las ganas que teníamos de conocerte. A vos papá, que sos mi pareja, mi marido, que estuviste incondicionalmente al lado mío y mientras empujaba me decías: ‘Vamo arriba chimuela que ya sale’. Acá está nuestro premio y este es tu mejor gol”, agregaba en aquella red social.

Cómo se conocieron Mina Bonino y Fede Valverde

En su día, Mina sorprendió al anunciar una decisión trascendental en su vida: que dejaría su país natal para irse a vivir a la capital de con Fede Valverde, a quien había conocido hacía muy pocos meses. Según reveló ella en más de una ocasión, el jugador del equipo merengue la deslumbró por completo hablando por chat.

Mina Bonino era bien conocida en antes de ser la novia de Fede Valverde, ya que trabajó un tiempo en televisión después de recibirse de periodista deportiva. Graduada en la escuela de periodismo 'Deportea', hizo también un posgrado en la Universidad de Buenos Airses (UBA). Trabajó en el canal 'TyC Sports', el más importante a nivel nacional y deportivo en Argentina, presentando las novedades del clima, pero también fue tertuliana en 'Intrusos', programa del 'corazón' del canal 'América'. Además, trabajó en Radio La Red, una de las más famosas de su país.

La adolescencia de Mina Bonino, pareja de Fede Valverde

Tal y como ella misma contó en varias oportunidades, Mina Bonino no ha tenido una adolescencia sencilla, llegando a sufrir anorexia. En varias entrevistas, reveló que estuvo "internada a causa de una pancreatitis porque el descenso abrupto de peso te lleva a formar piedras en la vesícula que tapan los conductos. Dormía y no sabía si al otro día iba a despertarme”.

Además, contó que sin el apoyo de su familia no hubiera podido reponerse. "Yo no soy ejemplo de nada, me alimentaba a claras de huevo y manzana. Hoy me sigue costando encontrarme con un cuerpo nuevo, me sigue costando comer sin sentir culpa y me siento que todo me cuesta el triple".

Bonino, que tiene 385 mil seguidores en Instagram y más de 70 mil en Twitter, también contó cómo era antes su pensamiento en relación a su cuerpo. "Así como hace dos años me rellenaba el culo con bombachas para no parecer tan flaca, también tomé la mala decisión de operarme las tetas para que compren algo que no es. Porque lamentablemente la TV, muchas veces, te impone eso, que si no tenés teta y culo no llegas a ningún lado", escribió en sus redes. "Me saco las siliconas porque entendí que no tengo que conformar a nadie más que a mí misma", repitió una y otra vez ante el cuestionamiento de sus seguidores, que no podían creer su postura.

Un hermano a Benicio, su promesa si River elimina a Palmeiras

La novia de Fede Valverde, reconocida también por su amor por River Plate, hizo una promesa a través de su cuenta de Twitter. Según prometió, si River elimina a Palmeiras en semifinales de la Copa Libertadores (0-3 ganaron los brasileños en Buenos Aires), le dará "un hermanito a Benicio" y le pondrá de nombre "Bautista Napoleón". Cabe señalar que al idolatrado entrenador de River, Marcelo Gallardo, le apodan 'Napoleón'. En el mismo mensaje, pidió perdón a Valverde: "Perdón Fede pero tengo que jugármela. No podemos regalar nada", avisó.