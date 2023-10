Quién es y de qué juega Marc Guiu, el debutante que marcó el 1-0 del Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao

El canterano del Barça ingresó al campo frente al Athletic y a los 33 segundos marcó su primer gol con la camiseta blaugrana.

En un emocionante encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, el joven delantero centro Marc Guiu, nacido el 4 de enero de 2006, hizo historia al debutar con el primer equipo del FC Barcelona. Con tan solo 17 años, Guiu entró al campo de juego y, en una exhibición impresionante de habilidad y determinación, marcó el primer gol del partido a los 33 segundos de haber ingresado.

Guiu, que también forma parte del equipo filial del Barcelona, el Barça Atlètic, ha sido la sensación en las categorías juveniles del club, demostrando un talento excepcional y una capacidad innata para encontrar la red. Su habilidad para marcar rápidamente en su primer partido oficial con el primer equipo es un testimonio de su destreza y temple en el campo.

Además de su éxito con el Barcelona, Guiu ha representado a España en la categoría Sub-17, donde ha dejado una marca impresionante. Ha participado en 12 partidos y ha anotado 8 goles, mostrando su capacidad para brillar tanto a nivel nacional como a nivel de clubes.

El artículo sigue a continuación

El debut de Guiu y su rápido gol no solo han emocionado a los aficionados del Barcelona, sino que también han generado un gran entusiasmo en el mundo del fútbol. Se espera que este joven continúe su ascenso meteórico en el fútbol, dejando una huella indeleble en el FC Barcelona y, posiblemente, en el fútbol español. Los aficionados esperan con ansias ver cómo este talentoso delantero centro seguirá impresionando en el campo y llevando al Barcelona a nuevas alturas en el futuro.

Xavi: " Lo he convocado por el gol que tiene"

“Es un chaval de la casa que ha marcado la diferencia, su gol nos da tres puntos muy importantes. Lo he convocado por el gol que tiene. Tiene gol y chispa, personalmente me gusta mucho. No tengo problemas en mirar a los jóvenes de la casa. Hay talento y hay que darles confianza. A mí me la dieron con 17 o 18 años”.

EN FOTOS

Getty Images

@FCBarcelona