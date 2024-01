Quién es Lucien Agoumé, refuerzo del Sevilla: precio del fichaje, en qué equipos estuvo, cómo y de qué juega

El nuevo futbolista del conjunto hispalense llega cedido del Inter de Milán, con opción de compra.

El Sevilla ha hecho oficial este miércoles 10 de enero la contratación de Lucien Agoumé, primer fichaje del club en la actual ventana de mercado de invierno.

El nuevo jugador del Sevilla llega procedente del Inter de Milán en calidad de cedido, aunque con opción de compra. A nivel internacional, Agoumé ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección francesa, desde su estreno con la sub-16 en 2018.

COMUNICADO OFICIAL DEL SEVILLA

El Sevilla FC y el FC Internazionale Milano han alcanzado un acuerdo para la cesión, con opción de compra, del joven centrocampista franco-camerunés de 21 años Lucien Jefferson Agoumé. Nacido en Yaundé, se traslada muy pequeño a Francia, enrolándose en la cantera del FC Sochaux-Montbéliard con 12 años. Solo cuatro más tarde protagoniza un precoz debut con su primer equipo en la Ligue 2. Acaba esa temporada 2018/19 con 17 partidos oficiales, dos de ellos de la Copa de Francia. Su irrupción como el jugador más joven en estrenarse con el FC Sochaux despierta el interés del Inter de Milán, que se hace con sus servicios en el verano de 2019. Compartiendo minutos entre el filial interista, el juvenil -jugó cinco duelos de Youth League- y el primer equipo, con el que disputa tres duelos de la Serie A, Agoumé se proclama subcampeón de la UEFA Europa League en Colonia, con presencia en el banquillo ante el Getafe en octavos y el Leverkusen en cuartos, pero no en la semifinal ante el Shakhtar ni en la gran final en la que se impuso el Sevilla FC.

Tras el primer año de adaptación en el Inter, en la temporada 2020/21 se marcha cedido al Spezia en la Serie A, con el que disputa 12 duelos ligueros y uno de Copa. Y de la Serie A a la Ligue 1 en la 2021/22, concretamente al Stade Brestois, con el que gana mucho protagonismo disputando 27 choques ligueros y tres de la Copa de Francia. Con tres años más de contrato y solo 20 de edad, el Inter apuesta por seguir testándolo en Francia tras ir convocado con el Inter en las primeras jornadas y lo envía a préstamo, justo al cierre del mercado, al ESTAC Troyes en el verano de 2022. Sin embargo, en lo colectivo no consigue la permanencia en la Ligue 1 y en lo personal juega 15 partidos, en los que ayuda con una asistencia. En la presente temporada se gana por fin el derecho a quedarse en el Inter y de hecho solo ha estado fuera de las convocatorias de Simone Inzaghi en la primera jornada ante el Monza. Tuvo minutos en la recta final de la visita a la Salernitana, el pasado 30 de septiembre.

AGOUMÉ: "ENTIENDO LO QUE REPRESENTA EL SEVILLA FC"

Agoumé atendió por primera vez a los medios oficiales, nada más confirmarse su llegada al Sevilla FC: "Estoy muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de entrenar y jugar con los compañeros. Es un día muy feliz para mí y para mi familia. Estaba muy tranquilo, porque las negociaciones con el Sevilla han sido muy buenas. Llevábamos varias semanas hablando y la negociación fue fácil, porque conozco el club. Me gusta el fútbol y entiendo lo que representa el Sevilla. Un gran club, una ciudad bonita... Tomar la decisión fue muy fácil para mí". Además, la comunicación no será un problema: "Aprendí español en el colegio, desde muy joven. Lo estudiaba ya en la academia del Sochaux. Ahora es más difícil, porque en los últimos cinco años he hablado italiano y tengo algunas confusiones, pero en dos o tres semanas mi español será perfecto".

Tendrá varios compatriotas, e incluso algo más: "Tanguy es un buen amigo. Jugamos juntos con las selecciones inferiores desde los 14 años. Cuando se presentó la posibilidad de venir aquí lo llamé y hablamos de la ciudad y del club. Me ha dicho muchas cosas positivas y ahora estoy aquí, así que ha trabajado bien. Es un punto positivo tener algunos jugadores franceses y jóvenes que además conozco. Para mi integración es muy positivo". Y otros que en su día fueron rivales en la Ligue 1: "Sergio Ramos es una leyenda del fútbol. Para mí, compartir vestuario con él es un placer enorme".

Haciendo un repaso por su trayectoria, destaca que su estreno en la élite le llegó en edad juvenil: "El fútbol ha sido una parte de mi vida siempre. Cuando era pequeño me gustaba jugar con los amigos debajo de casa. Es lo que más amo hacer y gracias a dios hoy es mi profesión. Estoy muy feliz y esto solo es el inicio porque soy muy joven. Tengo muchas cosas que aprender y demostrar. Estoy aquí para eso. Para mí, jugar con 16 años en el Sochaux fue un honor. Mi casa estaba a 40 minutos, soy de allí y la gente me conoce. Fue algo muy importante y llegó rápido, pero es el resultado del trabajo que hice desde pequeño". De ahí, con solo 17, a todo un Inter de Milán: "Ir al Inter fue una decisión muy buena en ese momento. Hablamos con los dirigentes, el club me quería mucho y yo quería ir a Milán. Fue una decisión muy importante para un chaval de 17 años. Llegué allí con mi familia y siempre estaré agradecido al club. Aunque no he jugado mucho, son cinco años que están en mi corazón. No era fácil ir con 17 años a un vestuario con jugadores de clase mundial, pero era una decisión necesaria para crecer y aprender lo que tengo que hacer para llegar a este nivel".

En su momento se le comparó con Paul Pogba, algo que no le importaba: "No es ninguna presión porque yo soy yo y Pogba es Pogba. Cuando tenía 14 o 15 años hacían esa comparación, pero no me importan las comparaciones. Soy Lucien Agoumé e intento ser yo, no ningún otro jugador". Cuando le preguntan qué le ha faltado en estos últimos años, responde con madurez: "A veces se dice que quizás no estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Yo siempre he dado todo lo que podía y vengo aquí con muchas ganas e ilusión, para hacer ver a la gente que estoy siempre". De hecho, aclara que está listo para competir: "Estoy listo. Si el míster quiere que juegue mañana estoy preparado para darlo todo para el Sevilla".

Además, conoce bien el torneo al que llega: "Me gusta el fútbol en general, pero me gusta el fútbol español mucho. Me gusta ver lo partidos y LaLiga, para mí, es quizás la segunda mejor del mundo. Es una liga importante con jugadores fuertes y grandes clubes. Puede ser una oportunidad para mí enfrentarme a esos jugadores y esos equipos. Una oportunidad para crecer como jugador. Por eso tengo mucha ilusión por empezar. Pienso que el club tiene jugadores muy buenos, pero a veces los resultados no se dan. Cuando tenga la oportunidad, voy a dar todo lo que pueda para ayudar al equipo". Y también mira ya a la Copa del Rey: "Estamos casi al final de la competición y tenemos que jugar para ganar. El Getafe es un equipo muy difícil y más allí. Pero con concentración, ganas y confianza podemos ir a ganar y seguir en la competición".

Con solo 17, presenció en Colonia la final de la Europa League: "Estaba en el estadio. Era muy difícil, tenía 17 años y vivir con el Inter una final de la Europa League era algo muy importante, pero perdimos. Estaba triste, pero esa es la vida y había que seguir trabajando. Este es un equipo muy fuerte y la Europa League es la competición del Sevilla. Ser siete veces campeón es una locura". Además, sabe de lo que es capaz su nueva afición: "Es increíble. Me gusta el fútbol, y el Sánchez-Pizjuán es un estadio mítico. La afición del Sevilla es conocida en todo el mundo y jugar aquí, con estos aficionados, será un privilegio para mí". Por último, habló de lo que espera en estos meses: "Dar lo máximo, entrenar bien, jugar, ayudar al equipo a ganar partidos, dar sonrisas a los aficionados y dar ilusión a la gente. En este momento un poco difícil, sabemos todos que el Sevilla no está en su lugar en la clasificación y tenemos que trabajar duro para salir de ahí. Ese es el objetivo de esta segunda parte de la temporada".