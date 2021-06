¿Quién es Luciano Arriagada?

Entre goles llenos de emoción el #32 de Colo Colo agarró camiseta de La Roja en Copa América y quiere usar la chance para convertirse "en esponja".

"Les estoy muy agradecido y voy a dar todo de mí para que ellos se sientan identificados conmigo vaya donde vaya y dejar bien parado el nombre de Colo Colo". Es Luciano Arriagada (Lota, 2002) cuando la prensa del club cacique le pedía un mensaje para los hinchas en este, el momento más importante de su carrera: su primer llamado a un partido oficial de la Selección de Chile, que enfrenta la Copa América 2021 con un 'mix' de estrellas y nuevos valores.

"Me tomó en un momento feliz de mi carrera, donde vengo de hacer dos goles por Colo Colo. Estoy muy feliz de la nominación, no me lo esperaba para nada", complementó 'Luci', que comparte con Ben Brereton, Felipe Mora y Eduardo Vargas el centro del ataque. "Sin duda es un sueño hecho realidad el hecho de estar al lado de grandes jugadores como lo son los de la Generación Dorada. Voy a tratar de agarrar toda la experiencia que me transmitan ellos y ser como una esponja para ir absorbiendo todos los conceptos".

De apenas 19 años, el sureño -de padre minero, tiempo de vida en Calama y colocolino desde la Sub 9-, goleador juvenil y solución de Gustavo Quinteros en momentos de desesperación alba, sueña despierto. Luci está coronando su primera década en la actividad con una Copa en Brasil, el deseo de tantos símiles.

Arriagada García entrena con el primer equipo de Colo Colo desde la era Guede, en su palmarés se anota la coronación en la Copa Chile 2019 y mientras miraba desde un rol más secundario a Esteban Paredes, Javier Parraguez e Iván Morales continuó deslumbrando en la juvenil blanca, entre el torneo ANFP y la Copa Libertadores Sub 20, que disputó en 2018 (tres goles en aquella edición) y 2020.

Desde que asumió Quinteros el proyecto salvación (concretado) en Macul, el centroforward -que se describe como "un hincha en cancha" le dio soluciones. Ante Coquimbo, rival directo, rescató el 2-2 en el primer partido del argentino-boliviano en la banca, con un cabezazo de minuto 96 tras un balón parado. Como iba bien esquinado, ningún pirata logró hacerle mella. El gol fue dedicado para su madre, cumpleañera aquel fin de semana sin su pequeño en las celebraciones.

Todo se le iría dando para bien a Luci, que continuaba en La Rojita y mirándolos desde atrás a sus compañeros, que cuales palitroques cayeron uno tras el otro. Esteban Paredes -el último ídolo- dejó el club por decisión de Blanco & Negro, Nico Blandi y Parragol continuaron en su senda de lesiones y le tocó irrumpir apenas tras Morales. A Huachipato le anotó con apenas un par de segundos en cancha y a Serena también luego de ingresar pasado el minuto 90. Por esto se hizo acreedor de un glorioso meme. Ambas, anotaciones surgidas de recuperaciones en 3/4 y con los rivales esmerados en llevarse algo. Pero los goles hay que hacerlos, y ante defensas expuestas no falló.

Es letal, le favorece su sentido de posicionamiento y su olfato inmejorable para encontrar los espacios y sacarles provecho. Fuerte, crece en masa corporal y sostiene el vértigo. Con Luci en el área siempre hay peligro, y entre minutos y aprendizaje encontrará la tan ansiada consolidación. Lasarte premió a un crack que promete, pero sobre todo a uno que con tan pocas chances ya demuestra, y vaya que bastante.